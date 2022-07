Femminicidio a Genova, operaio uccide la moglie e chiama i carabinieri: “L’ho ammazzata”

Genova. Erano in via di separazione, non vivevano più insieme e in seguito all’ennesima lite lui l’ha uccisa. Poi ha telefonato ai carabinieri e ha confessato il delitto.

L’uomo, 58 anni, italiano, operaio, è stato arrestato dai militari del nucleo investigativo e radiomobile giunti sul posto pochi minuti dopo e portato al comando provinciale a Forte San Giuliano per l’interrogatorio.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi a Genova, nella zona della Valpolcevera, e precisamente in via Della Riviera, tra San Biagio e Bolzaneto. La zona è costellata da piccole villette e abitazioni, quasi in campagna. La coppia ha un figlio.

La moglie, anche lei 58enne, italiana, secondo i primi rilievi sarebbe stata strangolata. L’uomo, poi, ha iniziato a girovagare per la Valpolcevera, tanto che i militari hanno dovuto farlo parlare a lungo per capire dove si trovasse.

A carico del marito non c’erano mai state denunce relative a violenze in famiglie, piuttosto, secondo quanto spiegato sempre dai militari, era stato il 58enne a denunciare la donna per presunte minacce.