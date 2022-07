Omicidio di San Biagio, lo spettro della separazione e l’ultima lite a poche ore dal funerale della madre

Genova. Avrebbe dovuto partecipare al funerale della madre, previsto in queste ore, ma la furia omicida ha preso il sopravvento durante un’ultima lite, e così Sebastiano ha sopraffatto la moglie Marzia strozzandola, forse con una corda, nel capanno degli attrezzi della loro casa sulle alture di San Biagio.

Un omicidio, un femminicidio, che scuote ancora una volta la comunità genovese in questa estate torrida. Ma il caldo non centra: Sebastiano Canella e Marzia Bettino da tempo litigavano per molte cose, lo facevano spesso soprattutto da quando lei aveva preso la decisione di separarsi. Una scelta che aveva scatenato nell’uomo rabbia e gelosia, e una serie infinita di contrasti sempre più aspri.

Contrasti e liti sempre più frequenti, con tanto di minacce: a carico del marito non c’erano mai state denunce relative a violenze in famiglie, piuttosto, secondo quanto spiegato dai carabinieri, era stato il 58enne a denunciare la donna per presunte minacce.

Ma in questi giorni la situazione è precipitata: dopo la morte della amata madre, forse spaventato dall’idea di rimanere solo, Sebastiano ha valicato il confine dell’indicibile, stringendo quella corda intorno al collo della moglie, indifesa chiusa in un capanno degli attrezzi della sua casa, sola con il suo assassino, lontana da tutti, in quella periferia amena della Valpolcevera che ancora una volta si è tinta di rosso sangue.

Dopo la violenza, forse la disperazione per il gesto compiuto o forse la paura, questa volta di rimanere solo per davvero, e la consapevolezza di essere diventato un mostro, anche solo per qualche fatale minuto infernale. Sebastiano prende la macchina e inizia a vagare per la Valpolcevera, devastato da sé stesso. Alla fine prende il telefono e chiama i carabinieri: “L’ho ammazzata“. Così finisce l’ennesima storia di violenza, terminata con un femminicidio. E la disperazione dei figli catapultati in una tragedia indelebile.