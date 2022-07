Pesca eccezionale a Genova: catturati 200 quintali di ricciole. Oltre 600mila euro il valore di mercato

Genova. Oltre 200 quintali di ricciole, specie di pesce dalla carne bianca, sono finite nelle reti di due lampare di pescherecci gestiti da pescatori professionisti questa mattina a Genova.

Le eccezionali catture sono avvenute nel tratto di mare tra il capoluogo ligure e le Cinque Terre. Le ricciole sono finite nelle reti dei pescherecci Lupa, di Sestri Levante e l’Aquila Pescatrice di Genova. Si tratta, secondo i pescatori della zona, di una delle più cospicue catture dell’ultimo decennio.

Un grossista di Casarza Ligure ha ritirato l’intero pescato che è stato venduto in tutta la Liguria e in alta Toscana e sui mercati di Torino e Milano. Il grossista ha pagato il pesce 18 euro al kg, vale a dire 360 mila euro, per rivenderlo a 25, vale a dire mezzo milione di euro. Ai consumatori non costerà meno 30 euro, per un valore di mercato di almeno 600 mila euro.