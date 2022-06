Maltempo, chicchi di grandine grandi come albicocche “bombardano” le campagne piemontesi

Genova. Mentre Genova e la Liguria attendono il passaggio della perturbazione temporalesca che ha fatto scattare l’allerta meteo, qualche chilometro più a nord, oltre gli Appennini e nelle prime propaggini della Pianura Padana, questa mattina centinaia di persone hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio bombardamento dal cielo: diverse violente grandinate si sono infatti abbattute sulle campagne piemontesi, con chicchi di ghiaccio grandi come palle da baseball.

Il fenomeno, che sempre più spesso si verifica in momenti di grande intensità meteorologica come quelli di queste ore, ha colpito diverse aree, creando non pochi problemi anche alla viabilità. Nel video che vedete sotto, girato e caricato in rete da MeteoReporter24, si vede un camion avanzare a fatica sulla A6, sotto una fitta pioggia di ghiaccio.

Al momento non sono noti i danni a terra: sicuramente però il passaggio non avrà lasciato indenne le molte aziende agricole della zona, già provate da mesi di intensa siccità e di caldo anomalo.

Fonte foto 3bMeteo