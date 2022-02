Il Ligorna si aggiudica (2-1) il derby con la Lavagnese - Genova 24

“È stata una partita durissima, ma che dovevamo portare a casa a tutti i costi – afferma Luca Donaggio – per noi era come una finale”.

“Partita tosta, uno scontro diretto importante – dichiara mister Giorgio Roselli – mercoledì abbiamo perso perso (al 95°) contro la Caronnese e dunque potevamo essere,psicologicamente., influenzati, siamo stati invece bravi, come staff, a non far accusare il colpo alla squadra. La partita l’abbiamo condotta molto bene, a cominciare dalla prima parte in cui abbiamo avuto due o tre occasioni da goal. La Lavagnese ha giocato in modo un po’ diverso dal solito, molto verticale”.