Scuola, al via le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023: tutto quello che c’è da sapere - Genova 24

Italia. Mentre il Covid tiene in scacco la ripresa delle lezioni in aula e la politica vive una fase di tensioni anche in merito al tema scuola, hanno preso il via ufficialmente, a partire dalle 8 di questa mattina, le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 che si chiuderanno poi il prossimo 28 gennaio, alle 20.

Per accedere al servizio, fruibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione (l’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale).

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Al primo accesso, l’applicazione chiede di confermare o integrare i dati di abililtazione al servizio. Una volta inseriti e confermati i dati, si può procedere con l’iscrizione, cliccando sul pulsante “nuova domanda”. A questo punto, la domanda si articola in quattro sezioni: dati alunno, dati famiglia, dati scuola e conclusione.

La domanda inoltrata arriva poi alla scuola o al CFP prescelto. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda (copia della ricevuta verrà inviata sulla casella di posta elettronica indicata). A chiusura del periodo riservato alle iscrizioni, la scuola di destinazione conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.

La famiglia riceverà via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale (QUI trovi la mini-guida completa).