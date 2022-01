Covid, Bassetti: "Chi non è vaccinato entro tre mesi sarà contagiato da Omicron, a marzo immunità di gregge" - Genova 24

Genova. “C’è sicuramente una ipercircolazione virale, anche legata alla stagionalità” ma “il vaccino ha molto depotenziato questo virus e con la variante omicron, che diventerà predominante in 2 o 3 settimane, il 95% dell’immunità di gregge sarà raggiunto entro marzo o aprile: chi non è vaccinato, nei prossimi tre mesi, sarà sicuramente contagiato. Poi se sarà fortunato si prenderà un raffreddore o una influenza rafforzata, altrimenti correrà il rischio di andare in ospedale o in terapia intensiva e in qualche caso c’è anche il rischio di decesso”. Lo ha detto durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Quanto ai numeri dei contagi in forte crescita negli ultimi giorni, Bassetti specifica: “vanno guardati con occhi diversi rispetto a un anno fa. Tra i positivi c’è una minimissima parte di persone con polmonite da Covid, ma tanti altri che non hanno malattia, quindi dobbiamo fare molta attenzione a dare i numeri tutti insieme, altrimenti sembra uno scenario devastante”.

Del fatto che Omicron sia meno pericolosa rispetto alla Delta, ha concluso, i dati evidenziano come “il virus si concentri più nei bronchi che non nei polmoni”. E’ “facile capire che avere una laringite o una bronchite è ben diverso rispetto ad avere una polmonite. Sono due quadri clinici diversi”.