Ruota di un vagone esce dei binari: treno ‘in panne’ a Santa Margherita

Santa Margherita. Un treno regionale in transito nella stazione di Santa Margherita si è dovuto fermare a causa di un guasto occorso all’ultima coppia di ruote dell’ultimo vagone di fatto uscita dai binari.

L’incidente è avvenuto in entrata della stazione, a velocità ridotta, senza quindi provocare danni o feriti. Il treno è stato quindi sospeso, e i circa trecento passeggeri presenti sul regionale 3070 La Spezia-Milano, fatti scendere per trovare una sistemazione per proseguire il viaggio.

Trenitalia comunica assicura che la circolazione non è interrotta, ma che alla altezza di Santa Margherita il traffico è alternato su un binario, cosa che sta facendo accumulare ritardi per circa 50 minuti.

Il treno successivo era già pieno per cui i viaggiatori fatti scendere saranno smistati nella prima soluzione utile che i tecnici di Trenitalia stanno cercando di approntare per i prossimi minuti.