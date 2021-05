I-Zona, ampia partecipazione al primo corso per posaboe e beach master

Genova. La I-Zona della FIV continua a dedicare massima attenzione alla formazione. Un’attenzione pienamente ricambiata e apprezzata dai circoli velici come dimostra l’adesione registrata dal primo corso per posaboe e beach master in programma sabato 22 e domenica 23 maggio.

Sono trentadue i partecipanti a questa importante sessione che si svolgerà nel pieno rispetto del programma di formazione relativo alle figure basilari per lo svolgimento delle regate.

Il programma prevede la parte teorica nella giornata di sabato, dalle 10 alle 17,30, mentre domenica sarà dedicata all’attività in mare con la simulazione della posa di un campo di regata. Il corso, tenuto dal presidente I-Zona Maurizio Buscemi, dal vicepresidente Roberto Goinavi e dai consiglieri Francesco Tanda ed Enrico Pilla, è organizzato presso la sede delle LNI Genova Sestri Ponente del presidente Mario Ottonello che mette gentilmente a disposizione le proprie strutture per la miglior riuscita dell’evento.

Sabato 26 e domenica 27 giugno verrà organizzato un nuovo corso di formazione dal titolo “Regata-dalla Terra al Mare”. Si tratta di uno specifico focus dedicato all’organizzazione degli eventi, con tutte le tappe previste dalla stesura del bando alla cerimonia di premiazione. Le adesioni dovranno pervenire alla mail i-zona@federvela.it, entro mercoledì 23 giugno.