Rugby, Enrico Mantovani: “Sono motivato a prendere questo impegno”

Genova. Renovatio Italia Rugby si dice particolarmente orgogliosa di poter ufficializzare la candidatura di Enrico Mantovani alla carica di presidente del Comitato regionale Liguria della Fir per il quadriennio 2021-2024.

Nato a Genova il 3 maggio del 1962, imprenditore, Mantovani è stato presidente dell’U.C. Sampdoria dal 1993 al 2000 in successione con il padre Paolo, affermandosi anche in seno alla Lega di Serie A come uno dei dirigenti più innovativi del calcio italiano di quegli anni.

“Sono onorato di poter intraprendere questo percorso – afferma Mantovani -, facendomi portatore per il mio territorio del medesimo progetto di rinnovamento che ha condotto il presidente Marzio Innocenti ad ottenere la fiducia del movimento rugbistico a livello nazionale. La proposta ricevuta da parte del dottor Innocenti, persona che stimo tantissimo, assieme all’entusiasmo dell’infaticabile amico Paolo Ricchebono, mi hanno non solo facilmente convinto, ma motivato a prendere questo impegno con tutto il senso di responsabilità che esso comporta, a maggior ragione per il fatto che nel disegno della nuova Federazione i Comitati regionali andranno a svolgere un ruolo strategico e nettamente potenziato rispetto al passato”.

“La convergenza dei club liguri sulla mia candidatura – prosegue -, condizione che ritenevo imprescindibile per accettare tanto quanto l’affermazione di Marzio Innocenti alla presidenza federale, non era affatto scontata e mi ha colpito ed emozionato per il modo in cui si è concretizzata: questo prezioso mandato fiduciario rappresenterà per i prossimi quattro anni la bussola di un lavoro di squadra finalizzato da un lato a confermare l’importantissima tradizione di una terra di rugby vera come la Liguria, dall’altro a stimolarne quel potenziale che sono convinto essere tanto ricco quanto ancora non del tutto espresso“.

L’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale ligure è in programma lunedì 26 aprile e vede Enrico Mantovani presentarsi quale candidato unico per la carica di presidente

Di seguito un sintetico riepilogo dell’esperienza rugbistica di Enrico Mantovani:

1977-1982 International School of Geneva RFC

1982-1987 Boston University Rugby RFC

1987-1993 Geneva Old Boys RFC

2010-oggi Cavalieri di San Giorgio