Rugby, Enrico Mantovani eletto presidente del Comitato regionale ligure

Genova. Enrico Mantovani, classe 1962, è stato eletto presidente del Comitato regionale ligure della Fir. Questa sera, nel salone Coni di via Padre Santo a Genova, si è svolta l’assemblea regionale elettiva e quale unico candidato lo stesso Mantovani ha ottenuto 1.679 voti.

Enrico Mantovani subentra quindi ad Oscar Tabor. Enrico, figlio di Paolo Mantovani, per un certo periodo ha operato anche come imprenditore petrolifero e poi è stato presidente della società di calcio Uc Sampdoria. In seguito si è occupato di investimenti finanziari e titolare di un’impresa di consulenze.

Enrico Mantovani è fratello di Francesca Mantovani e di Ludovica. Entrambe le sorelle hanno portato avanti con grande successo l’annuale Torneo Ravano, evento multisport dedicato agli studenti delle scuole elementari, giunto alla trentacinquesima edizione e fermato obbligatoriamente solo per i problemi derivati dalla terribile pandemia che in parte è ancora in atto.

Mantovani è profondamente appassionato di rugby e gioca abitualmente da qualche anno nella squadra amatoriale dei Cavalieri di San Giorgio, che raccoglie i veterani della palla ovale ligure. È stato anche presidente del team di rugby della Franchigia Territoriale Giovanile degli Embriaci di Genova.

Nella stessa serata sono stati anche eletti i nuovi consiglieri che sono Roberto Lucchina con 1.439 voti, Sergio Migliorini 1.419, Paolo Barabino 1.349 e Fabio Paradiso con 952 voti.

All’assemblea erano presenti Antonio Luisi, vicepresidente Fir, Vittorio Musso, consigliere nazionale Fir, ed Oscar Tabor, presidente uscente del Comitato regionale.