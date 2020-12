Genova. Diverse squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di San Benigno intorno alle due della notte appena trascorsa sono intervenuti alla vicina calata Chiapella, in porto (di fronte al terminal) per la fuoriuscita di fumo dalla stiva di una nave traghetto. Sul posto anche gli ispettori della sicurezza della Guardia Costiera e i tecnici Rina per valutare le condizioni del traghetto.

La nave, la Athara Tirrenia, era salpata da Genova ed era diretta a Porto Torres, in Sardegna, trasportando soprattutto mezzi pesanti, ma è rientrata in porto a causa del fumo che si è improvvisamente sviluppato. La nave aveva a bordo 176 passeggeri e 42 membri di equipaggio. I problemi si sono verificati quando la Athara si trovava a 40 miglia nautiche dalla costa ligure.

Il sistema antincendio della nave ha permesso fortunatamente di contenere le fiamme. Per completare lo spegnimento si è optato necessariamente per sbarcare tutti i veicoli a bordo. Non ci sono stati feriti.

Da una primissima ricostruzione – tuttora in corso di conferma – le fiamme avrebbero inizialmente interessato un carico refrigerato e quindi, si sarebbero, propagate ai mezzi contigui (circa una ventina, con danni più o meno evidenti, tra automezzi e rimorchi).

La compagnia di navigazione sta organizzando il trasbordo dei passeggeri su altra unità per riprendere il viaggio nel corso della giornata. Per l’Athara è previsto il fermo per gli accertamenti del caso e il successivo ripristino delle condizioni di navigabilità in sicurezza.