Chiavari, Fratelli d’Italia cresce: Daniela Colombo entra nel partito di Giorgia Meloni

Genova. In occasione della visita dell’onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, è stata colta l’occasione per delineare la programmazione degli ultimi interventi in vista delle prossime elezioni regionali al fine di sostenere al meglio la rappresentatività di questo territorio attraverso i candidati Augusto Sartori e Daniela Colombo.

L’incontro è servito altresì per fare una riflessione sull’attuale situazione amministrativa chiavarese e sui suoi sviluppi. Intendimento di Fratelli d’Italia è certamente quello di affrontare direttamente e attivamente i temi relativi al futuro governo della città di Chiavari.

“Facendo tesoro dell’esperienza e dei consigli portati dall’onorevole Francesco Lollobrigida segnaliamo con piacere l’ingresso in Fratelli d’Italia dell’attuale Consigliera Comunale, e oggi anche Candidata alle elezioni regionali, Daniela Colombo con la quale abbiamo orgogliosamente concordato la prossima costituzione, in seno all’amministrazione civica, del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia di cui sarà capogruppo.” Così dichiara Alex Molinari, presidente del circolo territoriale di Chiavari, circa questa nuova e importante crescita di Fratelli d’Italia