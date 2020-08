Si fa male tuffandosi dagli scogli di Punta Chiappa: 11enne al Gaslini

Genova. Un bambino di 11 anni è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso del Gaslini dopo essersi tuffato dagli scogli a Punta Chiappa, a Camogli.

Il piccolo stava trascorrendo la giornata a mare con i familiari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’idroambulanza della Croce Verde. Il ragazzino è stato portato a riva e poi trasferito via terra a Genova.

In un primo momento si era alzato in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco ma poi il suo intervento non si è reso necessario.