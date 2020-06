Stilate le date del calendario del campionato di calcio di Serie B. La ripresa è prevista per il 21 giugno (29esima giornata). L’epilogo della stagione regolare sarà invece l’1 agosto.

Gli orari stabiliti delle partite saranno 18.30-19.00 e 20.30-21.00. Dal 4 agosto si disputeranno i play-off (per salire), con le finali di ritorno in programma il 20 agosto. Lo spareggio play-out (per non retrocedere), andata e ritorno, si terrà invece il 7 e 14 agosto.

Seguono quindi nel dettaglio le date delle gare dei chiavaresi. Dieci gli incontri da giocare , con due turni infrasettimanali, in trasferta a Pordenone e nel derby ligure con lo Spazia, alla penultima giornata.

Lunedì 21 giugno: Cosenza-V. Entella (29esima giornata)

Lunedì 28 giugno: V. Entella-Salernitana (30esima giornata)

Mercoledì 30 giugno: Pordenone-V. Entella (31esima giornata, ‘turno infrasettimanale’)

Domenica 4/5 luglio: V. Entella-ChievoVerona (32esima giornata)

11/12 luglio: Juve Stabia-V. Entella (33esima giornata)

14 luglio: V. Entella-Pisa (34esima giornata)

18/19 luglio: Empoli-V. Entella (35esima giornata)

25/26 luglio: V. Entella-Perugia (36esima giornata)

28 luglio: Spezia-V. Entella (37esima giornata, turno ‘infrasettimanale’)

1 agosto: V. Entella-Cittadella (38esima giornata)