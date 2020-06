Normac AVB, riparte l’attività in palestra del team genovese

Genova. Dopo il forzato stop dovuto all’emergenza Covid-19, la Normac AVB, guidata dal presidente Carlo Mangiapane, riparte con l’attività in palestra. In questi mesi le ragazze delle varie squadre si sono tenute in forma grazie al lavoro dei tecnici che le hanno seguite attraverso allenamenti online, ma ora è davvero il momento di tornare a lavorare in palestra anche se con tutte le attenzioni del caso.

Roberto Maragliano, vice presidente e responsabile del settore S3, è ora anche il Covid manager della società e in questo ruolo ha predisposto una serie di adempimenti in linea con le disposizioni governative che tutti, atlete, tecnici e genitori, sono tenuti a rispettare.

Tutte le formazioni giovanili hanno ripreso nei giorni scorsi gli allenamenti, mentre la prima squadra, che nella prossima stagione parteciperà al campionato nazionale di Serie B2, sotto la guida del nuovo staff tecnico formato da Gerry Grotto e Paolo Pampuro, riprenderà il lavoro in palestra non appena saranno definiti gli ultimi dettagli,

A partire da lunedì 22 giugno e fino al 17 luglio, saranno attivi anche i centri estivi Normac AVB aperti non solo alle nostre piccole atlete dei centri di mini volley, ma anche a bimbi e bimbe che entrano per la prima volta a contatto con il volley. È uno sforzo notevole per la società, ma importante per la presenza e l’impegno sul territorio che da sempre contraddistingue la Normac AVB. Questa iniziativa vuole essere anche un sostegno concreto per i genitori che hanno ripreso l’attività lavorativa a pieno ritmo e che non sempre possono contare su altri aiuti. I centri estivi Normac AVB permetteranno alle piccole atlete di tornare a svolgere gli allenamenti insieme alle compagne anche se a distanza di sicurezza.