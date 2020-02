Un altro gigante dei mari è nato a Genova: oggi in Fincantieri la consegna della Scarlet Lady

Genova. Con i suoi 278 metri di lunghezza per 38 di larghezza e 110mila tonnellate di stazza lorda entra di diritto nelle dieci navi più grandi al mondo che vedranno la luce nel 2020. Alla Fincantieri di Sestri Ponente è il giorno di Scarlet Lady, la prima delle quattro navi da crociera commissionate all’azienda italiana da Virgin Voyages, il colosso americano dei viaggi. A mezzogiorno si terrà la cerimonia di consegna all’armatore dopo il varo “tecnico” avvenuto l’8 febbraio 2019 col riempimento del bacino di costruzione.

A contraddistinguere la nave è soprattutto il design decisamente originale ma anche la spiccata attenzione al recupero energetico. Grazie a una particolare tecnologia, infatti, Scarlet Lady sarà in grado di produrre energia elettrica utilizzando il calore generato dai motori diesel. A bordo ci saranno 1.400 cabine in grado di ospitare più di 2.770 passeggeri e un equipaggio di 1.160 persone. Il suo capitano sarà Wendy Williams, la prima donna canadese al timone di una nave tra le principali compagnie di crociera. Inizialmente è destinata a operare crociere “solo per adulti” da Miami verso i Caraibi.

Il bacino di Sestri Ponente sarà riempito a breve dalla nave gemella che Fincantieri conta di consegnare nel 2021, mentre le altre due saranno pronte rispettivamente nel 2022 e 2023. Alla Scarlet Lady mancano solo gli ultimi allestimenti, che verranno realizzati nei prossimi mesi. Alla cerimonia ci saranno tutti i vertici aziendali, a partire dall’ad Giuseppe Bono che si trova a Genova già da alcune ore, e le istituzioni, in primis Toti e Bucci.

Foto Maurizio Amorfini – Facebook