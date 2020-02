Genova. Tra la notte ed il mattino addensamenti ostinati a levante, in particolare a ridosso dei rilievi dove non si escludono isolati sgocciolii; poco nuvoloso altrove; nel corso della giornata schiarite ampie su tutta la regione, salvo qualche velatura di passaggio; visibilità in miglioramento.

L’anticiclone, attualmente ben radicato sul comparto occidentale euro-mediterraneo, tenderà nei prossimi giorni a spingersi verso latitudini più elevate. In risposta una massa ben più fredda scorrerà sul suo bordo orientale, determinando un regime ventoso, secco e gradualmente più freddo sulle regione settentrionali italiane, Liguria compresa.

Foto 2 di 2



Venti: forte da ponente al largo, rinforzi a burrasca a metà giornata con successiva rotazione a maestrale; sull’arco ligure irregolare come intensità, ma generalmente da maestrale come direzione; accelerazioni da metà giornata e durante il pomeriggio lungo le vallate appenniniche soggette e sul Golfo di Genova.

Mari: agitato al largo e lungo la riviera di Levante per onda formata da ovest-sud-ovest; mosso /stirato sulla costa occidentale.

Temperature: in deciso calo in quota e nell’interno; in temporaneo aumento i valori massimi sul fondovalle del versante marittimo e lungo le riviere. Asciutto.

Costa: min +10/+13°C, max: +15/19°C, non su escludono picchi intorno o superiori ai 20°C.

Interno: min +2/+10°C, max: +10/15°C.