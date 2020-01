Autostrade, lavori sulle barriere fonoassorbenti: nuove chiusure sulla A12

Genova. Nuove chiusure urgenti in autostrada per la sostituzione delle barriere fonoassorbenti.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 gennaio (cioè la prossima notte), sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, in direzione Levante.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria (quindi salire verso Ruta di Camogli e scendere a Santa Margherita Ligure) e rientrare sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante.