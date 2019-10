Genova. Dopo le prime cento piantine messe a dimora un paio di settimane fa, e dopo una settimana di stop dovuta al maltempo, sabato 25 ottobre nuova giornata dedicata al ripristino del verde sulla collina devastata da un incendio nel 2017.

Così in due giornate di lavoro le piantine sono salite a 167. Ma i volontari di A Thousand Trees project non hanno alcuna intenzione di fermarsi e in post di ringraziamenti ricordano le cose ancora da fare: “833 da interrare per raggiungere l’obiettivo e 284 piantine gia’ riservate da associazioni negozi, centri e privati cittadini.

Oltre ai tanti privati cittadini che hanno partecipato al progetto i promotori ringraziano anche le associazioni Circolo Nuova Ecologia Legambiente, Cittadini Sostenibili, Surfrider Genova, i ragazzi di Fridays for future e Occupy Nervi.