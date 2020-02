Genova. In vista del traguardo di 1000 alberi i giovani attivisti di A Thousand Trees Project organizzano per domenica 8 marzo una raccolta di rifiuti nell’area di Monte Moro, sulle alture del quartiere di Nervi.

Il monte è luogo da settembre di una settimanale opera di rimboschimento da parte dei volontari (che recentemente hanno superato la soglia delle 900 piantine), l’area è purtroppo disseminata da rifiuti di varia natura e dimensione. Qui l’evento su Facebook.

Foto 2 di 2



Come sempre frutto di un’attiva collaborazione con diverse realtà associative genovesi tra cui Genova Cleaner, The Black Bag, Greenpeace Genova, Fridays for Future Genova, Surfrider Genova, Cittadini Sostenibili e Worldrise), l’iniziativa tende a sensibilizzare la cittadinanza alla manutenzione di una delle aree verdi più fruibili e panoramiche della città, anche in vista della piantumazione della millesimo alberello.

A Thousand Trees Project invita la cittadinanza ad unirsi ai volontari delle altre associazioni presenti per una giornata all’insegna della coscienza civile e della attività fisica. Vista la natura del compito è indicato un abbigliamento comodo, scarpe da trekking, guanti resistenti e sacchi neri. L’appuntamento è fissato alle 10:00 davanti alla Croce Verde di Nervi (per coloro che volessero salire a piedi) oppure alle 11:00 alla fine di via Lanfranco sul Monte Moro.