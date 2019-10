Medico “della mutua” lascia lo studio per un giorno, denunciato per interruzione di pubblico servizio

Campoligure. Deve aver pensato “Chi potrebbe star male in una giornata così?”, si è tolto camice e stetoscopio ed è uscito dallo studio, senza dare alcuna spiegazione. Dove sia andato e per quale motivo, i suoi pazienti, non l’hanno mai scoperto.

I carabinieri di Campoligure però, sollecitati da alcuni degli assistiti, si sono interessati della vicenda e dopo aver appurato che in effetti, in quella giornata di agosto, il medico di base della Asl 3 – il medico “della mutua” – non era al lavoro, lo hanno denunciato.

Il medico è stato deferito in libertà per interruzione di pubblico servizio.