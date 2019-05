Porto di Genova, Hapag Lloyd Italy diventa sede del Sud Europa della compagnia

Genova. Assagenti, l’Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, si congratula con la sua associata Hapag Lloyd Italy, che dal primo settembre sarà sede regionale del Sud Europa per la compagnia tedesca Hapag Lloyd AG.

La decisione è stata presa la settimana scorsa dall’headquarter di Amburgo che ha diviso la Regione Europa, in Nord e Sud, definendo Genova quale sede della Regione South Europe che sarà responsabile delle aree Italia, Spagna, Turchia, Egitto e Medagent.

«La riorganizzazione della compagnia tedesca – dice Alberto Banchero, presidente Assagenti – amplia le competenze della sua filiale italiana, prima tra le sedi mediterranee di Hapag Lloyd AG in termini di volumi movimentati, questo significa che si aprirà una stagione di assunzioni: serviranno maggiori risorse umane per gestire le nuove deleghe, notizia che conferma quanto l’industria portuale e logistica sia il motore della città in cui viviamo».