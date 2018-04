Recco. Una Tossini Pro Recco Rugby bella ed efficace non lascia scampo al VII Torino: al Carlo Androne finisce addirittura 45-0, con i biancocelesti in cattedra per tutta la partita ed ora secondi in classifica ad un solo punto dal Cus Torino, avversario di domenica prossima, dopo essersi lasciati dietro proprio il Settimo in virtù del rotondo e pesante risultato odierno.

Solo grandi sorrisi oggi per coach Callum McLean: “Certo, sono davvero contentissimo, perché tutti i ragazzi hanno giocato bene, abbiamo messo in pratica quello su cui tanto stiamo lavorando e i meccanismi di gioco hanno funzionato alla grande, sia in attacco che in difesa. Abbiamo segnato sei mete, non abbiamo subito neanche un punto e la nostra mischia è stata vincente su un pacchetto avversario che sapevamo essere il loro punto di forza”.

Nella giornata estremamente positiva di tutta la squadra, brilla come man of the match il pilone Actis, in rappresentanza di tutto il pack recchelino. Ottime le prove anche di altri giocatori, tra cui i marcatori Becerra (una bella tripletta per lui) e Marco Monfrino (autore di una doppietta) che, insieme a Noto che ha concretizzato una bella rolling maul e a capitan Agniel che ha fatto registrare dalla piazzola un solidissimo 6 su 7 (con 15 punti), hanno definito lo score degli Squali.

Per quanto riguarda gli infortuni, si è per fortuna rivelato meno grave di quanto sembrasse l’incidente occorso al mediano di mischia Di Tota nel primo tempo: portato all’ospedale per precauzione e accertamenti, è poi ritornato al campo con un tutore alla spalla ed un bel sorriso. Una buona notizia riguarda anche e soprattutto un rientro, col ritorno in campo di Avignone, reduce da una frattura e dalla conseguente riabilitazione.

“È stata una bella partita – continua il coach neozelandese – sia dal campo che, immagino, per il pubblico: abbiamo avuto tanto possesso di qualità, lo abbiamo finalizzato, abbiamo giocato con sicurezza e determinazione per tutta la partita, ci siamo divertiti e, speriamo, anche fatto divertire. Naturalmente, tutto il buono che abbiamo messo in mostra oggi lo dovremo confermare nel prossimo scontro diretto contro il Cus Torino e poi nell’ultima partita di campionato contro Perugia”.

Per quanto riguarda le altre compagini biancocelesti impegnate nel weekend, ha vinto l’Under 14 (22-14 contro Imperia e 60-0 con Vallecrosia), mentre sono state sconfitte Cadetta (69-0 a Genova), Under 18 (69-0 sul campo della corazzata ASR Milano) ed anche l’Under 16, che perde l’imbattibilità (55-17 dal Biella “B”) ma rimane in testa al suo girone.

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – TKGroup VII Rugby Torino 45-0 (p.t. 14-0) (punti 5-0)

Tossini Pro Recco Rugby: Ma. Monfrino, M. Panetti, Becerra, Torchia (s.t. 23° Cinquemani), J.D. Tagliavini (s.t. 5° Gaggero), Agniel (cap.), Di Tota (p.t. 23° L. Tagliavini), Cacciagrano, Rosa (s.t. 23° Canoppia), Ciotoli (s.t. 32° Nese), Metaliaj, Mi. Monfrino, Colazo (s.t. 23° Avignone), Noto (30′ st Cavallo), Actis. All. McLean.

TKGroup VII Rugby Torino: Cremonini (s.t. 23° C. Lo Greco), Lancione, Dho (s.t. 23° Augello), De Razza (s.t. 14° Murgia), Monfrino (s.t. 20° Martinucci), Thomsen, Miller, Nepote, Tribastone, Marchi (cap.), Marchisio, S. Lo Greco (s.t. 23° Dina Otoro), Wachsmann (s.t. 5° Capoccia), Barbuscia, Angotti (s.t. 5° Montaldo). All. Marchiori.

Arbitro: Faggionato (Vicenza). Giudici di linea: Rebuschi e Faggionato.

Marcature: p.t. 2° m Becerra tr Agniel (7-0), 16° m Becerra tr Agniel (14-0); s.t. 3° cp Agniel (17-0), 9° m Becerra tr Agniel (24-0), 18° m Marco Monfrino tr Agniel (31-0), 22° m Noto tr Agniel (38-0), 28° m Ma. Monfrino tr Agniel (45-0).

Cartellini gialli: p.t. 24° Thomsen (VII), 34° Mi. Monfrino (R).