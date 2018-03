Da Genova all’aeroporto di Malpensa, ora anche con i Busitalia fast: a partire da 5 euro

Genova. Anche Genova, da questa domenica 18 marzo, sarà tra le città collegate con l’aeroporto di Milano Malpensa attraverso il nuovo servizio autobus di Busitalia Fast. In Liguria sono interessate Savona, Sanremo e Ventimiglia.

Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra Sea e Busitalia Simet, società controllata da Ferrovie dello Stato italiane e riguarda i passeggeri che abitano nella cosiddetta “catchment area allargata”, cioè a una distanza di 300/400 km da Malpensa.

La distribuzione e la vendita dei biglietti del bus da/per Milano Malpensa dal 1 marzo è attiva all’interno di tutti i canali Busitalia Fast e Trenitalia, comprese le agenzie di viaggio. Dal 18 marzo opereranno tre collegamenti bus giornalieri sulla tratta Liguria-Malpensa. Fino al 31 marzo, per viaggi fino al 10 aprile, in via promozionale il prezzo della tratta solo andata è a partire da 5 euro. Poi costerà 11 euro (solo andata)