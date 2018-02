Derubano ragazze sull’autobus: uno arrestato, l’altro denunciato

Genova. Dopo essere state derubate sul bus, due ragazze lanciano l’allarme e fanno scattare l’intervento della polizia che riesce a rintracciare una coppia di ladri, arrestandone uno per furto e droga e denunciando l’altro per furto. E’ successo ieri sera sulla linea Amt N1, nei pressi di Brignole, ma l’operazione della polizia si è conclusa a Pegli, dove gli agenti hanno fermato i due accusati del furto di un telefono cellulare. Uno dei ladri è stato trovato in possesso anche di 50 grammi di hashish.

A inizio mese a San Fruttuoso una genovese di 80 anni era stata derubata sul bus del portafoglio con la pensione appena ritirati, in contanti, dalla banca.

In precedenza, i carabinieri di San Martino erano riuscit a sorprendere un quarantaquattrenne sorpreso mentre tentava di rubare il portafoglio ad un anziano a bordo del bus numero 44. Il “colpo” era stato sventato dai carabinieri della Stazione di Genova San Martino, durante servizi finalizzati alla repressione dei reati sui mezzi pubblici ai danni dei passeggeri.