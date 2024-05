‘Effimera attesa’, in piazza Banchi l’installazione che invita ad agire per realizzare i sogni

Genova. Uno scheletro accomodato su una sedia, tra le mani un bastone e il volto rivolto verso l’alto, in perenne attesa. È comparso sabato mattina in piazza Banchi suscitando parecchia curiosità: si tratta della nuova installazione di due street artist genovesi, Tiler e Blu Bordeaux, che hanno collaborato a un’opera che inneggia ad agire per realizzare i propri sogni.

“Restare fermi, immobili, in attesa che i sogni si avverino. L’universo non funziona così, se vuoi qualcosa devi muovere i tuoi passi verso strade nuove. Pensa e agisci”, è il commento di Tiler, che ha condiviso sui social il video del posizionamento dell’opera.

“La vita è come un videogioco, vi sono molti livelli da superare, da ognuno impariamo qualcosa, sta solo a noi decidere se prenderne il controllo e condurre, nelle vittorie come nei fallimenti, o esserne spettatori – aggiunge Blu Bordeaux – Non vi è una scappatoia perché ogni scelta è responsabilità, anche quella di “attendere” l’azione. Potete fare quella ‘chiamata’ o aspettare, non importa, il ‘tempo’ che passerete qui è lo stesso, bisogna solo decidere come gestirlo”.