“Il raduno delle scimmie”, a Palazzo Ducale la prima mostra di Tiler

Genova. L’ha intitolata “Il raduno delle scimmie”, chiamando a raccolta gli amanti della sua arte via social: Tiler, lo street artist genovese famoso per le opere-mosaico che compaiono nel giro di una notte, all’improvviso, sui muri della città, è pronto per la sua prima mostra.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre nella Sala Dogana di Palazzo Ducale per quella che l’artista che cela l’identità dietro una maschera da scimmia ha definito “una giornata unica in nome dell’arte e della condivisione. Usando la mostra come sfondo – prosegue Tiler dai social – potremo vivere insieme una giornata fatta di risate e scambi di emozioni. Presenterò al pubblico la mia intera collezione incorniciata e mai vista prima dal vivo”.

“Nelle poche ore dell’evento ci sarà la possibilità di partecipare ad un gioco che permetterà di vincere nei giorni successivi un mio mosaico da collezione – spiega ancora Tiler – In più, come già successo in altri eventi, avrò piacere di creare un piccolo regalo per i primi che si presenteranno alla porta di Sala Dogana, perché lo scopo di quella giornata non sarà la vendita dei quadri, ma regalarvi un sorriso che difficilmente potrete dimenticare”.

Il riferimento è all’evento organizzato lo scorso dicembre a De Ferrari, quando Tiler ha regalato le sue scimmiette stilizzate ai primi 200 genovesi che si sono presentati sotto l’albero addobbato. Anche in questo caso, un modo per generare condivisione ed emozioni attraverso l’arte.