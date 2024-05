Genoa, “prendo la maglia e vengo da te”: l’iniziativa del club per le gare con Sassuolo e Bologna

Genova. Il Genoa lancia la settimana delle maglie da gioco e invita i tifosi ad indossarle per le ultime due partite al Ferraris: la prossima contro il Sassuolo e l’ultima contro il Bologna.

“Il simbolo per eccellenza di un amore grande così, quello dei genoani per la squadra – scrive il club sul proprio sito -. Il dono di un sentimento di appartenenza fuori classifica. Dall’inizio, per sempre. Per concludere in bellezza una stagione come questa, proprio bellissimA come recita il claim 2023/24, il club invita ogni supporter a presentarsi allo stadio, nelle sfide con Sassuolo e Bologna, vestendo la classica maglia rossoblù o le altre che compongono i kit. Tutti pazzi per le maglie. Una costante incorniciata da un successo enorme nell’arco di questi mesi. Come un quadro da appendere al muro“.

Inoltre giovedì al Genoa Museum and Store al Porto Antico saranno presenti alcuni dei protagonisti di questa stagione genoana: dalle 17:30 ci saranno Martinez, Messias, Retegui, Vasquez e Vitinha.