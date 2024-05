Diga Genova, Tosi (M5s): “Inopportuno il mutuo milionario da parte della giunta”

Genova. “Il provvedimento “Omnibus” con cui la Giunta vuole far passare lo stanziamento di 57 milioni di euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il completamente del secondo lotto dei lavori della Diga foranea, è inopportuno per molteplici ragioni. E non solo alla luce delle gravissime vicende giudiziarie che si sono susseguite nella nostra regione dallo scorso 7 maggio”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che poi spiega: “Oltre a essere politicamente scorretto che questa Giunta porti in votazione una richiesta di mutuo pari a 57 milioni di euro, i cui interessi stratosferici, calcolati in circa 3-4 milioni all’anno per i prossimi 30 anni, ricadranno sulle spalle dei contribuenti liguri, riteniamo che quella somma serva per far fronte all’impennata dei costi per la realizzazione della diga, sui quali l’Anac aveva peraltro da tempo acceso un faro”.

“Il progetto della nuova Diga deve andare avanti perché fondamentale per lo sviluppo portuale di Genova e del sistema Liguria nel suo complesso. Tuttavia, il fine non sempre giustifica il mezzo, soprattutto se si impegnano soldi dei cittadini senza che questi siano correttamente informati in merito all’operazione sbandierata dal centrodestra, che ancora una volta non ha detto come stanno veramente le cose. Come M5S ci siamo interrogati chiedendo conto dell’operazione alla direzione finanza, bilancio e controlli: con un mutuo trentennale al tasso di interesse massimo autorizzato pari a 5,50%, i conti son presto fatti”.

“La Diga, come molte altre opere liguri, oggi vengono rallentate se non addirittura bloccate a causa di una politica regionale avventata che ha scientemente scelto la strada dei privilegi, favorendo pochi soggetti privati a scapito dell’interesse pubblico. Per questi motivi, come Gruppo M5S Liguria, domani nella seduta di I Commissione, presenteremo un emendamento abrogativo all’articolo voluto dalla Giunta”, conclude Tosi.