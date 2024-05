Cornigliano, via alla gara per riqualificare piazza Massena: 1,5 milioni per trasformarla

Genova. Era la fine del 2021 quando Società per Cornigliano svelava il progetto di riqualificazione per piazza Massena, con l’obiettivo di realizzare una nuova rotonda e aggiungere spazi verdi e nuovi arredi urbani. A distanza di due anni e mezzo, il Comune di Genova su mandato della società ha indetto la gara per affidare progettazione esecutiva e lavori, un progetto che vale (base d’asta) poco più di 1,5 milioni tutti finanziati da SpC.

Il progetto di riqualificazione prevede l’eliminazione dell’impianto semaforico per realizzare la rotatoria e la realizzazione di una pista ciclabile affiancata al percorso pedonale in prolungamento con via Cornigliano, con l’obiettivo di rendere interamente pedonale una parte di piazza Massena.

Verranno inoltre risistemati gli spazi per i taxi, gli stalli merci, le fermate del bus e i parcheggi per auto e moto, e all’interno dell’isola centrale della rotonda verrà sistemata un’installazione progettata a partire dall’idea vincitrice del concorso indetto da Società Per Cornigliano in collaborazione con la Facoltà di Architettura e rivolto agli studenti dei corsi di Laurea Triennali e Magistrali in Architettura, Paesaggio e Design del dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova.

L’intervento prevede poi la realizzazione di nuove aree verdi e la sistemazione di nuove panchine e il rinnovamento della rete bianca per lo smaltimento delle acque. Un cantiere molto impattante per la delegazione, ma anche molto atteso. L’obiettivo dichiarato di Società per Cornigliano è infatti quello di alleggerire la viabilità in zona, diminuendo anche la velocità con cui le auto la percorrono, e allo stesso tempo rendere piazza Massena più vivibile e a misura d’uomo per dare al quartiere uno spazio di ritrovo non soffocato dal traffico.

Restano però i timori soprattutto per le conseguenze che il cantiere avrà proprio sulla viabilità e sul traffico. I residenti, reduci dalla lunga riqualificazione di via Cornigliano, a febbraio avevano protestato a gran voce (con tanto di flash mob) per le condizioni dei “nuovi” attraversamenti pedonali. Realizzati con mattonelle che dovevano renderli più visibili, sono stati danneggiati dal passaggio continuo dei mezzi pesanti e degli autobus. E questo nonostante il divieto di transito per i tir, quasi mai rispettato. A questo si sono aggiunte le lamentele per la velocità con cui via Cornigliano viene percorsa: il restyling mirava a trasformarla in una sorta di “zona 30” (questo il limite imposto dalla segnaletica), ma la strada resta ancora teatro di incidenti. E il timore è che piazza Massena possa seguire questo solco, essendone il prolungamento.