Catanzaro-Sampdoria, trasferta vietata ai tifosi blucerchiati ad un giorno dalla gara

Genova. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida, la Sampdoria ha ricevuto una notizia riguardante i propri sostenitori: la trasferta a Catanzaro è stata negata ai tifosi blucerchiati per motivi di sicurezza.

“L’U.C. Sampdoria comunica che, in data odierna, il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ha disposto le modalità di vendita dei biglietti per la gara Catanzaro-Sampdoria, valida quale 38.a giornata del campionato di Serie BKT 2023/24 e in programma domani, venerdì 10 maggio 2024, al “Ceravolo” di Catanzaro (ore 20.30)” annuncia infatti il club. La gara contro i giallorossi è un appuntamento importante da provare a centrare, vista la possibilità ancora aperta di ottenere una migliore posizione in vista dei playoff. Dipenderà anche dai risultati di Palermo e Brescia, impegnati rispettivamente contro Sudtirol e Bari.

“La vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella regione Liguria – spiega la società -. Ai soli residenti nella regione Calabria e ai titolari di programma di fidelizzazione dell’U.S. Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio ovunque residenti, sarà consentito l’acquisto dei biglietti in tutti i settori dello stadio disponibili solo ed esclusivamente attraverso le ricevitorie Ticketone abilitate (non sarà attiva la vendita online). Si ricorda, inoltre, che i titoli d’ingresso saranno incedibili”.