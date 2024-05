Una buona prestazione non basta al Genoa: rossoblù sconfitti 1-0, all’Olimpico vince la Roma

Risultato: Roma 1-0 Genoa (79’ Lukaku)

Termina così 1-0 il match. Nessun punto ma ancora un’ottima gara contro una big del campionato per la formazione guidata da Alberto Gilardino, questo mentre la Roma, grazie ai tre punti conquistati questa sera, può continuare a sperare nella qualificazione in Champions League.

Al 95’ Retegui prova a girarsi trovando l’ennesima parata provvidenziale di Svilar.

Al 93’ Svilar dice di no con un intervento strappappalusi ad una conclusione spaziale di Malinovskyi: resiste la muraglia issata dalla Roma in questo finale.

Al 90’ arrivano ancora cambi da ambo le parti: Ankeye prende il posto di Frendrup per il Genoa mentre Abraham e Kristensen rilevano Lukaku e Dybala tra le file della Rona.

Manganiello comanda 4 minuti di recupero.

All’89’ Vitinha crossa in mezzo non trovando Thorsby per un soffio: brivido abnorme per la Roma.

All’80’ entrambi i tecnici optano per operare delle sostituzioni: Mancini rileva Angelino tra le file della Roma mentre Malinovskyi e Vitinha subentrano a Badelj e Vogliacco. Si copre la Roma mentre il Genoa tenterà il tutto per tutto per portare a casa almeno un punto dall’Olimpico.

Al 79’ si sblocca il match. Lukaku di testa sfrutta al meglio un cross al bacio di El Shaarawy portando avanti i suoi: è 1-0 Roma! L’attaccante esulta togliendosi la maglia, un gesto che gli costerà

Al 78’ Angelino calcia benissimo dalla distanza trovando una super parata di Martinez: spinge fortissimo la squadra di De Rossi nonostante l’inferiorità numerica nel tentativo di portarsi in vantaggio.

Al 72’ arriva la possibile svolta del match. Paredes nel momento migliore dei suoi compie un’autentica follia lasciando la Roma in 10 uomini a causa di qualche parola di troppo rivolta all’indirizzo del direttore di gara Manganiello: termina in anticipo la stagione del centrocampista dei giallorossi!

Al 69’ Martinez risponde presente su un tiro-cross di Paredes: Vogliacco mette nuovamente in corner, soffre il Genoa in questa fase.

Al 68’ Frendrup prima e Martin poi vedono la retroguardia della Roma murare le proprie conclusioni. In seguito i giallorossi si rendono pericolosissimi in ripartenza con la conclusione di Lukaku parata efficacemente da Martinez: Vogliacco ferma Dybala in corner, brivido per il Grifone.

Al 66’ Strootman e Ekuban lasciano il campo per favorire l’ingresso di Thorsby e Gudmundsson.

Al 65’ El Shaarawy salta Strootman con un tunnel calciando a giro: pallone sul fondo, ottimo ingresso da parte del numero 92.

Al 63’ De Rossi prova a ridisegnare i suoi inserendo Dybala e El Shaarawy al posto di Baldanzi e Pellegrini: stesso modulo ma interpreti diversi nel tentativo di spezzare l’equilibrio.

Al 57’ Retegui si libera della doppia marcatura su di lui calciando in porta, ma Ndicka si oppone alla sua conclusione posizionandosi sulla traiettoria del pallone.

Al 54’ Lukaku cerca la porta trovando la parata plastica di Martinez.

Al 51’ il Genoa risponde con il colpo di testa di Vasquez: pallone sul fondo ma non di molto, sospiro di sollievo per Svilar.

Al 50’ Cristante affina la mira calciando un siluro dalla distanza: Martinez blocca accusare particolari grattacapi, brivido però per i rossoblù.

Alle 21:46 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo in occasione dei primi 45’.

Secondo tempo

Termina 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo estremamente bloccato, una sfida disputata per il momento su ritmi non eccessivamente alti in cui il Genoa ha saputo contenere i tentativi di una Roma sprecona e imprecisa negli ultimi 20 metri.

Al 43’ la conclusione di Cristiante ha lo stesso esito di quella tentata in precedenza dal compagno di reparto, ovvero completamente fuori misura.

Al 42’ Paredes prova ancora ad impensierire Martinez calciando da fuori aerea: pallone altissimo.

Al 38’ Martin tenta di sfruttare un calcio d’angolo al meglio, ma Manganiello ferma tutto a causa di una carica di Retegui ai danni di Svilar.

Al 33’ anche Paredes si affida al tiro dalla distanza ottenendo però lo stesso esito dei compagni: pallone alto.

Al 30’ Cristante cerca la porta da buona posizione non riuscendo però ad inquadrare lo specchio.

Al 25’ anche Bove cerca la porta dalla distanza dando vita tuttavia ad un tentativo fuori misura.

Al 23’ Baldanzi dialoga splendidamente con Pellegrini calciando di prima intenzione verso la porta difesa da Martinez: pallone alto, brivido però per il Genoa.

Al 15’ la Roma risponde con una conclusione dalla distanza di Angelino, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 12’ doppia occasione da gol colossale per il Genoa: prima Ndicka rischia l’autogol nel tentativo di liberare la sua area di rigore, poi il pallone vacante termina sui piedi di Retegui il quale calcia di prima intenzione, ma in entrambe le circostanze Svilar risponde presente salvando i suoi. Tutto inutile però, l’arbitro Manganiello segnala una posizione di fuorigioco.

Al 7’ pressione altissima della Roma che cerca di sfruttare la spinta dei propri tifosi per sorprendere il Genoa: i rossoblù tuttavia fanno ottima guardia chiudendo tutti i possibili spazi.

Alle 20:46 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Primo tempo

Le formazioni

Roma: 99 Svilar, 19 Celik, 14 Llorente, 5 Ndicka, 69 Angelino, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove, 35 Baldanzi, 7 Pellegrini (C), 90 Lukaku. A disposizione: 9 Abraham, 22 Aouar, 17 Azmoun, 63 Boer, 67 Costa, 21 Dybala, 92 El Shaarawy, 3 Huijsen, 43 Kristensen, 23 Mancini, 1 Patricio, 6 Smalling, 59 Zalewski. Allenatore: Daniele De Rossi.

Genoa: 1 Martinez, 22 Vasquez, 4 De Winter, 14 Vogliacco, 90 Spence, 32 Frendrup, 47 Badelj (C), 8 Strootman, 3 Martin, 18 Ekuban, 19 Retegui. A disposizione: 30 Ankeye, 13 Bani, 5 Bohinen, 23 Cittadini, 11 Gudmundsson, 55 Haps, 16 Leali, 17 Malinovskyi, 33 Matturro, 20 Sabelli, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 9 Vitinha. Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro della gara il signor Manganiello di Pinerolo, coadiuvato da Dei Giudici e Moro. Quarto uomo: Cosso. Var: Paterna. Avar: Pairetto.

Presentazione

Roma. La gara serale di questa penultima giornata di Serie A sarà Roma vs Genoa. Il Grifone si presenta all’Olimpico per l’ultima trasferta stagionale per affrontare i giallorossi guidati da Daniele De Rossi. Sarà una partita difficile per la squadra genovese. La cornice di pubblico, una delle più focose in Italia, non renderà vita facile alla formazione di Gilardino. Il Genoa cercherà di mantenere la striscia di risultati utili e di replicare la strabiliante partita contro il Milan a San Siro, anche oggi con alcuni protagonisti della stagione in panchina. Gudmundsson e Malinovsky non scenderanno in campo dal primo minuto ma, probabilmente, li vedremo a partita in corso. Anche El Shaarawy, ex della partita, non sarà tra i titolari, così come anche Dybala e Mancini.