Genoa, ora è ufficiale: Gilardino rinnova fino al 2026. L’allenatore: “Ci sono basi importanti, dobbiamo arricchirci di giocatori affamati”

Roma. “Questa mattina ha firmato il contratto, possiamo dire che è ufficiale, sarà l’allenatore del Genoa per i prossimi due anni“. Nonostante la sconfitta di misura rimediata all’Olimpico contro la Roma è stata una domenica sera particolarmente dolce per i tifosi rossoblù. Nel prepartita del match disputato contro i giallorossi infatti, il direttore sportivo dei rossoblù Marco Ottolini è intervenuto ai microfoni di Dazn confermando l’apposizione delle firme sul contratto che legherà Alberto Gilardino al Genoa per le prossime due stagioni.

Soddisfazione è trapelata sia dal lato dirigenziale che da parte dell’allenatore stesso, il quale nel post-gara ha dichiarato: “Diamo continuità ad un lavoro che dura da un anno e mezzo, ci sono delle basi importanti. Dobbiamo arricchirci di giocatori affamati che hanno il desiderio di vestire questa maglia venendo a giocare nel nostro stadio e fuori casa con l’ardore agonistico che contraddistingue il Genoa”

”Avevo già espresso la mia volontà – ha proseguito Gilardino – alla società un po’ di tempo fa ed era quella di dare continuità a questo progetto. Qui lavoro molto bene e mi trovo bene con lo staff e con i ragazzi. Si è creato qualcosa di importante e costruttivo”.