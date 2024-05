Castelletto, salita Carbonara chiusa da un mese: “Muro pericolante”

Genova. Le transenne sono comparse poco meno di un mese fa, e a oggi salita Carbonara, la creuza che collega corso Carbonara a corso Firenze, resta chiusa. Suscitando parecchi interrogativi tra i residenti di Castelletto, che quotidianamente sfruttavano il passaggio per spostarsi in tempi più brevi tra i due corsi: “Qualcuno sa perché salita Carbonara è chiusa da giorni?”, si chiedevano a metà aprile sui gruppi di quartiere.

La risposta arriva dal presidente di Municipio, Andrea Carratù, e conferma uno dei problemi più ricorrenti quando si parla delle caratteristiche creuze: i muri che circondano salita Carbonara presentano uno “spanciamento” che ha fatto sospettare la presenza di problemi strutturali e possibili cedimenti. Confermati poi dai tecnici del Comune, che hanno fatto diversi sopralluoghi insieme con i vigili del fuoco.

“In salita Carbonara ci sono tre problematiche – spiega Carratù – la prima è anche quella più semplice da gestire. È stato registrato un cedimento della pavimentazione di un cortile soprastante, dovuto con tutta probabilità a una perdita, ed è il privato cittadino a doversene occupare. Sono già state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie e non resta altro da fare che procedere con i lavori”.

Le altre due problematiche, quelle inerenti i muri, sono invece di più complessa gestione, principalmente per stabilire chi debba intervenire. In un punto è già stato accertato che la competenza è in parte privata e in parte pubblica, e dunque è necessario stabilire come l’intervento verrà finanziato (se dal pubblico con un successivo rimborso al privato o viceversa), per l’altro punto invece si sta ancora cercando di accertare la proprietà.

“Nel caso in cui fosse confermato che la competenza è interamente privata si parte con un’ingiunzione per la messa in sicurezza – conclude Carratù – Si potrebbe procedere anche in danno, per poi rivalersi sul privato, ma bisogna prima individuare i fondi”. Nel frattempo la creuza resta chiusa in via precauzionale, a tutela della pubblica incolumità.