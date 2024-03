Ancora frane in Valbisagno, crolla un muro in via del Chiappazzo: strada chiusa a veicoli e pedoni

Genova. Terminata, per ora, la fase di maltempo sulla nostra città, continua la conta dei danni dovuti soprattutto a frane, smottamenti e crolli sui versanti anche urbani del territorio genovese.

L’ultimo episodio arriva dalla Valbisagno dove a causa di una frana del muro di contenimento di via del Chiapazzo, la strada è stata interdetta alla circolazione veicolare e pedonale da via del Fossato sino alla chiesa della Sacra Famiglia.

Secondo quanto comunicato dal Municipio IV Media Valbisagno, si può accedere alla strada da via Bobbio con le dovute limitazioni per i veicoli e i pedoni. Aster ha provveduto a posizionare gli avvisi per indicare i percorsi alternativi a pedoni e veicoli.