San Fruttuoso, muraglione a rischio in via Imperiale: chiusa temporaneamente la parte alta della strada

Genova. Crepe sull’asfalto, un muraglione ‘spanciato’ e il timone che possa verificarsi un crollo improvviso. Per questo la pubblica incolumità del Comune di Genova ha chiuso ieri pomeriggio un tratto di strada privata nella parte sommitale di Via Imperiale a San Fruttuoso, tra i civici 51 e 53.

A dar notizia della chiusura il presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno Angelo Guidi: “Pur in presenza di una situazione di contrapposizione tra soggetti privati – spiega il presidente – ci attiveremo nei tempi più rapidi per convocare in Municipio i diversi soggetti, amministratori di condominio e altri soggetti interessati, al fine di arrivare ad una rapida risoluzione che riduca al massimo il disagio dei cittadini”.

A preoccupare al momento sono in particolare le forti piogge attese per domani, come spiega l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino: “I tecnici temono per le piogge di domani, passata l’emergenza, lunedì potremo fare le valutazioni del caso”.