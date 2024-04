Truffe in serie agli anziani nel Tigullio fingendosi avvocato: 18enne in manette

Chiavari. Ancora una truffa ai danni di persone anziane nel Tigullio, questa volta a Chiavari. Vittima una donna di 86 anni finito nel mirino di un ragazzo di appena 18 anni che si è finto avvocato e ha sfruttato ancora una volta la tecnica dell’incidente mai avvenuto e del parente nei guai.

La pensionata è stata “agganciata” con il modus operandi ormai noto alle forze dell’ordine: una chiamata da parte di una persona che si finge avvocato, affiancato da un complice che si presenta come maresciallo dei carabinieri, in cui vengono chiesti soldi e gioielli per scongiurare l’arresto di un parente, in questo caso del nipote. Che, nel racconto dei truffatori, aveva investito una bambina ricoverata in gravi condizioni.

Terminata la conversazione al telefono il 18enne si è presentato alla porta dell’anziano nelle vesti di collaboratore dell’avvocato e si è fatto consegnare 1.500 euro in gioielli, tra cui il collier e l’anello che in quel momento indossava la donna, per poi scappare.

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima, che ha capito di essere stata raggirata e anche che non era stata l’unica a cadere nel tranello. Grazie alle testimonianze di altre vittime truffate nei giorni precedenti con il medesimo modus operandi, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare il 18enne in stazione. Per i carabinieri è l’autore di altre truffe messe a segno con lo stesso modus operandi la settimana scorsa, ma le indagini sono in corso.

Soltanto qualche giorno fa a Rapallo una truffa di questo genere era finita in violenza, con un uomo di 84 anni preso a calci da un 22enne, subito rintracciato, che si è finto avvocato e gli ha chiesto soldi per evitare che il figlio, coinvolto in un incidente mai avvenuto, finisse in carcere. Il 22enne era stato arrestato dai carabinieri insieme con un complice 26enne poco dopo il raggiro e la richiesta di aiuto del pensionato, ancora a bordo dell’auto con cui si erano allontanati dal suo palazzo.