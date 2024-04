Castelletto, l’allarme corre sui social: “Attenzione ai finti dipendenti Enel”

Genova. “Attenzione, in zona si aggirano falsi dipendenti Enel che provano a entrare nei palazzi con una scusa”. L’allarme corre ormai da qualche giorno tra i residenti di Castelletto e anche sui social, dove il gruppo di quartiere viene sfruttato per mettere in guardia contro potenziali truffe.

“In zona Castelletto sono stati segnalati falsi dipendenti di Enel che suonano nelle abitazioni dicendo di dover riscuotere bollette scadute – è uno degli alert lanciati sui social giovedì – Oggi ha suonato al portone del mio palazzo una ragazza con questa scusa. Quando al citofono ho evidenziato che queste non sono le procedure Enel e che mi dicesse intestatario e numero della mia utenza, ha farfugliato che forse aveva sbagliato indirizzo e se ne è andata”.

Sempre di “un ragazzo e di una ragazza” parlava, martedì, una donna residente in corso Paganini. Anche in questo caso si sono presentati come dipendenti di Enel e hanno chiesto di poter entrare nel palazzo e da lì negli appartamenti, e anche in questo caso se ne sono andati precipitosamente quando è stato fatto un controllo più approfondito.

Altre segnalazioni sono arrivate da via Acquarone e da corso Firenze: nessuno, a oggi, è stato vittima di furto o raggiro, ma in tanti hanno ringraziato per gli avvertimenti, anche alla luce dei numerosi episodi che hanno come vittime anziani truffati con scuse di questo genere.