Scontro tra bus e camion in corso Gastaldi: autista al pronto soccorso e traffico in tilt

Genova. Attimi di paura questa mattina in corso Gastaldi, dove un autobus di linea è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante all’altezza del ponte di Terralba, in direzione del centro cittaadino.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente: secondo le prime ipotesi il camion avrebbe iniziato la svolta verso il ponte, non accorgendosi del bus in arrivo sulla destra, dove insiste la corsia preferenziale. L’impatto è stato duro ma per fortuna non si registrano feriti gravi: l’autista Amt è stato poi soccorso e trasportato al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti.

Disagi per il traffico andato in tilt. L’incidente di fatto sta bloccanto due corsie su tre di corso Gastaldi in direzione del centro, compreso parte dell’incrocio in direzione di Terralba.