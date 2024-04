Sampdoria-Südtirol, biglietti in vendita: ecco come acquistarli

Genova. Sabato 13 aprile, alle ore 14.00, la Sampdoria ospiterà il Südtirol, reduce da un importante pareggio casalingo contro il Parma, prima della classe.

La vendita libera dei biglietti è iniziata e si possono acquistare online sul sito https://sampdoria.ticketone.it/catalog/event-detail/it/49534/90600130/sampdoria-vs-sudtirol-serie-bkt.

Oltre che online i tagliandi sono disponibili presso il Sampdoria Service Center c/o SampCity, di via XX Settembre 252r (chiuso il giorno della partita) oppure presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina). Inoltre il giorno della partita, dalle ore 11.00, sarà possibile acquistare i ticket presso il Botteghino dello stadio di via Monnet.

Prezzi

Tribuna d’onore: 200 euro

Tribuna inferiore: intero 60 euro; Over 65 Under 18 e Under 12 : 30 euro

Distinti: intero 25 euro; Over 65 e under 18: 15 euro; Under 12: 10 euro

Gradinata Nord: Intero e Over 65: 15 euro; Under 18 e Under 12: 10 euro

Settore Ospiti (La vendita termina alle ore 19:00 del 12/04/2024): 15 euro

Riduzioni e promozioni

OVER 65 per i nati prima del 13/04/1959

UNDER 18 per i nati dal 14/04/2006

OMAGGIO UNDER 14 GRADINATA NORD per i nati dal 14/04/2010 scopri qui come ritirare il biglietto dedicato

UNDER 12 per i nati dal 14/04/2012

OMAGGIO DISTINTI INVALIDO 67%

Tutte le persone con un’invalidità certificata pari o superiore al 67% possono ritirare un biglietto in omaggio per il settore Distinti 1°anello solo ed esclusivamente presso il Service Center di Via XX Settembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presentando il certificato di invalidità accompagnato da un documento di identità. Il suddetto tagliando è personale ed incedibile ad altri utilizzatori.

Ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti e gli stessi potranno essere acquistati sia in formato cartaceo che caricati direttamente sulla SAMPCARD o DORIACARD attiva e in corso di validità.