Sampdoria: sette spunti post Palermo in chiave playoff

La Sampdoria ha colto al Barbera contro il Palermo il quinto risultato utile consecutivo pareggiando 2 a 2. Un pareggio che dà molteplici spunti di riflessione su una stagione iniziata male e ora con un obiettivo tanto chiaro quanto l’unica via da seguire per raggiungerlo: dal Sudtirol in poi vietato fermarsi perché la classifica è corta e perché sarebbe un peccato non qualificarsi ai playoff a questo punto.



La classifica, fardello dello scorso anno. Il pareggio va bene perché dà continuità ma è anche un’occasione sciupata. La Samp era avanti e ha regalato un goal con il rigore concesso da Ghilardi. Vincere avrebbe significato portarsi a -3 dal sesto posto. Posizione che garantisce la disputa del primo turno in casa con due risultati su tre a disposizione. Pesano tanto i 2 punti di penalità per via delle vicende dello scorso anno.

Consapevolezza. La Sampdoria esce dal Barbera sapendo che può giocarsela in trasferta contro i rosanero in caso di playoff e stesso discorso dovrebbe valere per il Catanzaro, che ha appena due punti in più rispetto ai siciliani.

In difesa. I blucerchiati continuano a subire troppi goal. Spesso per errori dei singoli più che del reparto, nonostante i difensori disputino spesso prestazioni positive. Se playoff saranno, bisognerà vincere la prima gara in trasferta per passare. Farlo sapendo di subire sempre una rete è più difficile.

Rientri e leadership. Forse l’esperienza di Piccini può aiutare in questo senso a fare da guida a un Ghilardi paradossale: ottimo tanto da guadagnarsi la Nazionale ma in certi episodi troppo acerbo e irruento. Non è che detto che i titolari possano essere Leoni a destra, Piccini al centro e Murru a sinistra.

Il mercato. Iniziano a circolare nomi su nuove figure nella direzione sportiva. Leoni e Darboe, combinazione i due marcatori contro i rosanero, hanno ulteriormente dimostrato che la squadra di mercato non ha lavorato male come si poteva pensare all’inizio.

No De Luca, no party. Questa squadra non può prescindere da De Luca, quando è uscito la Samp ha faticato. Oltre ai goal, è unico per caratteristiche e del suo lavoro sporco beneficia tutta la sqaudra.

Quante squadre in avanti con più scelta?. Potenzialmente con i recuperi pieni di Pedrola ed Esposito la Samp potrebbe avere cinque “seconde punte” (più Verre, Borini e Alvarez) da ruotare dietro a De Luca. Gestirle bene sarebbe importantissimo in chiave playoff.