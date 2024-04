Rolli Days alla scoperta di Genova “giardino d’Europa”: prenotazioni al via dal 2 maggio

Genova. Sarà Genova giardino d’Europa il filo conduttore dei prossimi Rolli Days di primavera, in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio. Un viaggio tra le ville rinascimentali un tempo immerse nel verde e oggi inglobate dai quartieri moderni che testimonia la complessa evoluzione della città nel corso dei secoli. Protagonista sarà lo stesso paesaggio urbano di Genova – non solo il centro storico – che riflette una fusione di elementi storici e industriali, frutto delle stratificazioni di epoche, edifici, destinazioni d’uso e personalità che l’hanno caratterizzata e plasmata nel corso dei secoli.

Novità assoluta sarà Villa Sciallero Carbone a Sestri Ponente con i suoi affreschi di fine ‘500, esempio di struttura architettonica pre-alessiana rimasto pressoché intatto anche se è cambiata la destinazione d’uso, ospitando oggi una scuola d’infanzia. Ricco, come sempre, il programma degli eventi collaterali: in particolare, negli atri e nei saloni delle maestose dimore cittadine verranno proposte portate per la prima volta alcune delle opere liriche italiane più famose.

Saranno circa 80mila le visite guidate prenotabili a partire dal 2 maggio, numero in linea con l’ultima edizione primaverile della manifestazione. “L’obiettivo è esaurirle tutte, ma non andare in overbooking“, spiega il curatore scientifico Giacomo Montanari -. Al centro c’è la qualità: il gioco non è creare qualcosa di inedito e divertente ma lavorare sul consolidamento di buone prassi che facciano dei nostri beni monumentali una risorsa straordinaria per lo sviluppo della città”.

“Oggi si fa fatica a ricostruire i giardini storici: alcuni sono perfettamente conservati, come Villa Duchessa di Galliera a Voltri e Villa Pallavicino delle Peschiere, altri invece sono da intuire e riconnettere in un tessuto che si è profondamente trasformato – prosegue Montanari -. Questo ci permette di usare le ville, questa connessione coi palazzi di città intuita già da Rubens, per dare un’ottica di una città che è sempre stata policentrica: non si parla solo di centro storico, ma di tutto il nostro territorio da Levante a Ponente”.

Non solo le ville, ma anche i palazzi possono nascondere sorprese, anche se quei giardini “sono caduti per primi nella trasformazione cittadina – ricorda Montanari -. Il giardino di Palazzo Lomellino ci racconterà questa straordinaria progettazione dello spazio nella chiave scenografia delle fioriture. In un giardino poco conosciuto come Palazzo Bianco fiorisce un meraviglioso glicine che cambia la prospettiva. Questa concezione di siti che mutano nel corso dell’anno secondo le stagioni ha sempre animato la concezione di giardino e il dialogo delle ville con gli spazi”.

Il vero fiore all’occhiello di queste sontuose residenze, descritte già dagli ospiti dell’antica Repubblica come lussureggianti paradisi terrestri, erano i grandi giardini che le circondavano e che costituivano, per le famiglie nobili che passavano in questi luoghi il loro periodo di villeggiatura, un locus amoenus dove potersi dedicare al riposo. Particolarmente estesi, ricchi delle essenze più particolari, progettati e costruiti in modo da stupire continuamente chi passeggiava tra i loro viali, spesso attraverso complessi giochi d’acqua e grotte artificiali, che contribuivano a creare un’atmosfera da sogno e bucolica, i giardini delle ville genovesi, rappresentavano un unicum in tutta Europa.

Alcune delle modifiche più significative risalgono al XIX secolo, quando la città subì una profonda trasformazione e si trovò coinvolta nel fervore industriale che portò alla costruzione di fabbriche e infrastrutture. Le aree che più di tutte vennero coinvolte nell’espansione cittadina furono quelle che, fino a quel momento, corrispondevano alle periferie genovesi, verdeggianti, un tempo sfondo idilliaco per i più sontuosi palazzi di villa, tesoro architettonico e artistico e testimonianza del Siglo de oro della città e delle sue famiglie aristocratiche.

Protagonisti delle giornate dei Rolli saranno come sempre i 90 divulgatori scientifici retribuiti, giovani professionisti specializzati nel racconto consapevole di uno dei patrimoni di maggior rilievo storico e culturale italiano, che contribuiranno a popolare per un intero weekend sia i palazzi nel cuore della città sia gli edifici ubicati negli altri quartieri genovesi.

“Con grande piacere annunciamo questa edizione dei Rolli Days, una manifestazione che si rinnova tre volte l’anno per celebrare la storia e la bellezza di Genova – sottolinea l’assessora al Marketing territoriale Francesca Corso – Questa edizione, accanto ai palazzi nobiliari, vede protagoniste le ville rinascimentali che testimoniano la complessa evoluzione urbanistica della nostra città e che offrono ai visitatori percorsi affascinanti e nuove suggestioni legate alle residenze nobiliari e ai loro giardini mozzafiato. Non vediamo l’ora di condividere questa esperienza unica con tutti coloro che vorranno esplorare la bellezza e la ricchezza culturale e artistica di Genova”.

“L’edizione primaverile dei Rolli Days, incentrata sul paesaggio urbano, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire, oltre agli antichi palazzi, anche le antiche residenze rinascimentali e i loro sontuosi giardini – commenta la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – Come al solito, non mancheranno numerosi eventi culturali e musicali che animeranno le strade e i palazzi della città: saranno tre giorni coinvolgenti, un’esperienza unica per genovesi e visitatori”.

“I Rolli Days sono un evento unico per Genova e per la Liguria che, dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, quest’anno si fa in tre, prevedendo per la prima volta tre occasioni per aprire ville, palazzi e giardini e fare apprezzare ancora di più la bellezza dei nostri edifici nobiliari costruiti tra il XVI e il XVII secolo. I Rolli sono diventati un appuntamento molto atteso, come si è visto nell’edizione di ottobre 2023 quando è stata anche celebrata Genova capitale del Libro – dichiara la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini – Quest’anno, oltre ai palazzi di Strada nuova sono previste nuove aperture di ville suburbane, giardini, chiese per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio culturale e naturalistico. Le ville suburbane insieme ai loro giardini sono un’ulteriore testimonianza della ricchezza e della cultura della nobiltà genovese e offrono un’occasione unica per ammirare la bellezza che è intorno a noi e che è arrivata fino ai nostri giorni. Siamo certi che ancora una volta, grazie anche alla presenza di giovani divulgatori, e a tutte le iniziative collaterali previste, questa edizione sarà l’occasione per un viaggio nella storia e nel paesaggio urbano genovese e riscuoterà il successo che merita, attirando un numero sempre maggiore di visitatori che contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Per il ciclo La Grande Opera in villa, sabato 18 alle 17 nella Villa Pallavicino delle Peschiere andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi mentre, domenica 19 maggio, alla stessa ora, a Palazzo. della Meridiana l’appuntamento sarà con La Tosca di Puccini. Entrambi gli eventi sono su prenotazione. In occasione di Genova capitale europea dello sport 2024, i Rolli Days dedicano la giornata di domenica 19 maggio alla corsa, proponendo una family run non competitiva lungo le vie e le piazze dei Rolli. La Rolli Run partirà alle 10 da piazza Fontane Marose, e attraverserà salita Santa Caterina, via Roma, piazza de Ferrari, via Luccoli e via Garibaldi: un percorso che permetterà a tutti i partecipanti di immergersi nella Genova dei Rolli in un modo inedito. Evento su prenotazione.

SOS Grotte

Montanari coglie l’occasione per lanciare un Sos sulle grotte monumentali delle ville cinquecentesche genovesi, oggetto degli studi di Lauro Magnani: “Dobbiamo lavorare per restaurarle. Un tempo erano molte, quelle che potremmo oggi recuperare efficacemente sono a Villa Pallavicini, Villa Doria, Villa Doria Pavese, Villa Grimaldi e Villa Rosazza a Dinegro. È un patrimonio unico in Europa che sta andando distrutto per sempre – spiega lo storico dell’arte -. Rivolgo una chiamata alle armi a istituzioni, privati, mecenati: questi beni non hanno durata eterna”.

I luoghi visitabili

Per le visite è necessaria la prenotazione al link https://rollidays.happyticket.it/ a partire dal 2 maggio.

Gli orari saranno disponibili su https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/ e sul sistema di prenotazione.

Palazzi

Palazzo Antonio Doria Spinola (Prefettura)

Palazzo Interiano Pallavicino

Palazzo Agostino Pallavicino

Palazzo Spinola Gambaro

Palazzo Lercari Parodi

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio)

Palazzo Gio Battista Spinola Doria

Palazzo Nicolosio Lomellino

Palazzo Bianco e Tursi

Palazzo Baldassarre Lomellini

Palazzo Rosso

Palazzo della Meridiana

Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare)

Palazzo Balbi Senarega

Palazzo dell’Università

Museo di Palazzo Reale

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Palazzo Ambrogio Di Negro

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Palazzo Doria Carcassi

Palazzo Doge Ferretto

Ville e altri siti

Albergo dei Poveri

Teatro Carlo Felice

Villa Pallavicino delle Peschiere

Villa Imperiale di Terralba

Villa Musso Piantelli

Villa del Principe

Villa Spinola di San Pietro

Villa Sciallero Carbone

Villa Imperiale Scassi

Villa Lomellini Rostan

Villa Centurione del Monastero

Villa Centurione Doria (Museo Navale)

Villa Duchessa di Galliera

Archivio Diocesano

Biblioteca Diocesana Mons. Luigi Roba

Chiostro dei Canonici – Museo Diocesano

Palazzo BPER

Archivio di Stato

Basilica di Carignano

Chiese

Oratorio dei Santi Nazario e Celso

Chiesa di San Pancrazio

Basilica di San Siro

Chiesa di San Sisto II Papa Martire e Natività di Maria Vergine

Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano

Chiesa di Santa Maria Immacolata

Chiesa di Santa Marta

Chiesa di Santa Zita

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

Il programma degli eventi

Sabato 18 maggio

h 17 Villa Pallavicino delle Peschiere – La Grande Opera in villa, LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi – Evento su prenotazione

Nell’ambito del progetto “Arte e Cultura Villa Sormani”, che intende conservare e diffondere le memorie storiche, tenere viva la cultura del territorio e riproporre la propria identità sotto le sembianze di una moderna maturità, è nata nel 2020 La Grande Opera in Villa.

Partendo dall’esperienza degli spettacoli di Villa Sormani, in questa edizione dei Rolli Days sarà possibile assistere a due spettacoli in due dei palazzi genovesi più ricchi di storia e significati: Villa Pallavicino delle Peschiere, dove si potrà assistere alla Traviata di Giuseppe Verdi e Palazzo della Meridiana, dove verrà messa in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Un connubio di arte e musica che celebra la storia dei Palazzi dei Rolli da una nuova prospettiva.

h 18 Oratorio di San Filippo Neri – Concerto di pianoforte a cura di Andrea Bacchetti – Evento ad accesso libero sino esaurimento posti

ANDREA BACCHETTI IN CONCERT

THE “ROLLI” ILLUMINATED KEYBOARD

Programma:

– J.S. Bach 3 preludi dal Clavicembalo Ben Temperato – II libro

– D. Cimarosa Sonata in Do minore

– D. Scarlatti Sonata in La maggiore K 238

Sonata in La maggiore K 322

– W.A. Mozart Fantasia in Re minore K 397

– F. Schubert Improvviso in la bemolle maggiore, op. 142 n.2

– F. Liszt Consolation n° 3 in re bemolle maggiore

– C. Debussy Da Children’s Corner

Jimbo’s Lullaby; The little sheperd

• E. Morricone Gabriel’s Oboe

(arrangiamento A. Bacchetti)

• H. Mancini Moon River

(arrangiamento A. Bacchetti)

• O. Peterson He has gone

(arrangiamento A. Bacchetti)

• H. Villa-Lobos O Polichinelo

Domenica 19 maggio

h 10 – Rolli Run – Evento su prenotazione

In occasione di Genova capitale europea dello sport 2024, i Rolli Days dedicano la giornata di domenica 19 maggio alla corsa, proponendo una family run non competitiva lungo le vie e le piazze dei Rolli. La Rolli Run partirà alle 10 da piazza Fontane Marose, e attraverserà salita Santa Caterina, via Roma, piazza de Ferrari, via Luccoli e via Garibaldi: un percorso che permetterà a tutti i partecipanti di immergersi nella Genova dei Rolli in un modo inedito.

Evento su prenotazione.

h 17 Palazzo della Meridiana – La Grande Opera in villa, LA TOSCA di Giacomo Puccini – Evento su prenotazione



Partendo dall’esperienza degli spettacoli di Villa Sormani, in questa edizione dei Rolli Days sarà possibile assistere a due spettacoli in due dei palazzi genovesi più ricchi di storia e significati: Palazzo della Meridiana, dove verrà messa in scena la Tosca di Giacomo Puccini e Villa Pallavicino delle Peschiere, dove si potrà assistere alla Traviata di Giuseppe Verdi. Un connubio di arte e musica che celebra la storia dei Palazzi dei Rolli da una nuova prospettiva

h 18 Palazzo Tursi – Moby Dyck, spettacolo teatrale a cura di Igor Chierici – Evento ad accesso libero sino a esaurimento posti

Provate a traslare il capolavoro di Melville dalla pagina all’azione. Distillare la linfa narrativa e darla in mano ai personaggi sul palco che vivono e (ri)fanno vivere il romanzo. Ridurre, senza appiattire, semmai sintetizzare per coglierne un’essenza che abbia voce, gesti e movimenti. Igor Chierici, Luca Cicolella e un trio di musicisti in pieno stile Shanty riportano in vità l’azione Ismaele e la sua folle impresa a bordo del Pequod capitanato da Achab. Igor Chierici mixa in un gioco di voci i personaggi più iconici del racconto, da Ismaele a Achab passando da Peleg, Starbuck e Hussey e la presenza di peso Queequeq è affidata a Luca Cicolella. I due coinvolgono subito il pubblico insieme al contrappunto ritmico della ciurma, rappresentata da un trio di musicisti, chitarra, flauto traverso e violino. La musica è centrale perché è suono, rumore e atmosfera, genera stati d’animo e coincide con la trasmissione emozionale ed emotiva del testo. La balena è il bianco di un faro gettato oltre la platea; la tempesta ha i suoi lampi nell’intermittenza eccitata dei neon. In tutto questo, la fusione tra scenografia, musica e parola, crea la magnifica illusione di vivere sul palco, di essere lì ad ascoltare le storie di Ismaele, proprio a due passi dallo specchio marino.

• I Rolli Days per tutti

1) Visite guidate in LIS a cura di Carlo di Biase

Domenica 19 maggio ore 10 e ore 14 Palazzo Ambrogio di Negro, ore 11:20 e ore 15:20 Palazzo Doge Ferretto.

Per info e prenotazioni carlo.dibiase03@gmail.com

2) Visite per persone fragili e con disabilità motorie e psicosensoriali a cura di Lidia Schichter

Sabato 18 e domenica 19 maggio ore 10, Palazzo Rosso

• Visite alla Basilica di Carignano – Kalatà Experience

La rinascimentale Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, progettata da Galeazzo Alessi, dalla sua posizione sulla collina di Carignano è uno degli elementi più riconoscibili della città e il più affascinante belvedere di Genova. La visita fa scoprire la storia di questo gioiello dell’architettura e permette di salire agli antichi camminamenti panoramici sul tetto e attorno alla cupola – finora mai aperti al pubblico – per ammirare il territorio, dalla Lanterna fino al promontorio di Portofino.

Tariffa Rolli Days 6 euro, prenotazione obbligatoria su https://rollidays.happyticket.it/

• Mi prendo cura della mia città per il bene comune. Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

Chiese e gli istituti culturali compresi nel progetto: San Siro, San Sisto II Pontefice Massimo e Natività di Maria Santissima, Santi Cosma e Damiano, Santa Maria Assunta di Carignano, Santa Marta, Santa Maria di Castello, Santa Maria Assunta e Santa Zita, Santa Maria Immacolata, San Pancrazio, Oratorio dei Santi Nazario e Celso a Multedo, Archivio Diocesano, Biblioteca Diocesana, Museo Diocesano

Nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, indette dall’ Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi, insieme al Comune di Genova organizza Mi prendo cura della mia città: tre giorni di apertura delle chiese del centro storico e degli istituti culturali, che in questi ultimi vent’anni anni hanno ricevuto i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica per attività culturali e di restauro.

Supportati dai divulgatori scientifici e dai ragazzi delle scuole medie superiori che hanno risposto al progetto alternanza scuola lavoro, i volontari del progetto Chiese Aperte apriranno nove chiese affacciate sui vicoli della città.

• Andrea Ansaldo da Voltri – “Disegnator Vigoroso” del Seicento genovese

TEATRO STORICO DI VILLA DUCHESSA DI GALLIERA

GENOVA VOLTRI, Vico Nicolò da Corte 2

18 MAGGIO – 2 GIUGNO 2024

Andrea Ansaldo, definito “disegnator vigoroso”, nacque a Voltri, figlio di un “mercante de’ più qualificati del luogo”, divenne uno degli esponenti di maggior interesse del Seicento genovese. Il fiorente borgo, divenuto ricco e importante per la presenza proto industriale di fabbriche e soprattutto cartiere, favorì l’edificazione di chiese con quadrerie eccezionali. L’esposizione temporanea traccia la storia dell’artista attraverso un percorso che ricostruisce il contesto economico, sociale e religioso della Voltri e della Genova del tempo, raccontando, il percorso umano ed artistico di Andrea Ansaldo attraverso disegni custoditi nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Palazzo Rosso, con paesaggi e ritratti appartenenti a collezioni private.

Aperture: (Teatro di Villa Galliera + esposizione)

Giorni: 18, 19, 25, 26 maggio – 1-2 giugno

Orari: turnazioni in gruppi dalle 14 alle 17

Scuole e gruppi: possibilità di prenotazione anche durante la settimana previo contatto su info@villaduchessadigalliera.it

Biglietto speciale per i soli gruppi scolastici: € 3 ad alunno

Biglietti: www.happyticket.it – € 5

• Visita alla Chiesa di S. Anna e all’Antica Farmacia

piazza S. Anna 8:

venerdì 17 ore 10, 11 e 15

sabato 18 ore 9,30, 10,30 e 11,30

domenica 19: ore 14, 15 e 16.

Presente a Genova già dalla prima metà del Seicento, l’Antica Farmacia di Sant’Anna dei Frati Carmelitani Scalzi è uno dei luoghi più suggestivi e attraenti della città. Ma è anche un luogo di pace e di preghiera, dove risiedono tuttora dei religiosi. Per questo gode di una certa riservatezza, non è indicata sulle guide turistiche ed è spesso sconosciuta agli stessi genovesi. Con il fascino di un ambiente elegante, gli arredi del ‘700, la Chiesa e il Convento del XVI secolo, il presepe artistico, il giardino con il roseto, ricco di varietà antiche e visitatissimo durante la fioritura, l’Antica Farmacia offre la possibilità di un’esperienza unica, tra storia e medicina, natura e arte. I Frati Carmelitani Scalzi, consapevoli di questa ricchezza, sono lieti di poter offrire, a chi lo vuole, la possibilità di scoprire questo luogo e i prodotti della nostra Farmacia. Padre Ezio accoglie i gruppi e li accompagna raccontando la storia dell’ordine carmelitano della Chiesa di Sant’Anna e dell’Antica Farmacia, illustra gli antichi strumenti, senza dimenticare qualche piccolo aneddoto. Spiega le basi dell’erboristeria, la nascita dei nostri rimedi, l’evoluzione delle piante e il loro sfruttamento in campo erboristico, l’arte e molte curiosità di questo luogo suggestivo che nei secoli ha mantenuto inalterato il suo fascino.

La visita dura un’ora e mezza circa ed è gratuita con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti:

010 2513285, mail: silvia.piacentini@erboristeriadeifrati.it

• Palazzo della Meridiana

Per la prima volta Palazzo della Meridiana aprirà anche il frutteto e la sala affrescata da Lazzaro Calvi oltre al salone del Cambiaso. (3€ per la visita). Le visite partiranno ogni mezz’ora con un massimo di 50 partecipanti a visita. Atrio e colonnato saranno aperti gratuitamente.

Nelle giornate dei Rolli la mostra “Libri nell’arte. Dal Medioevo all’Età contemporanea” sarà visitabile per tutti con biglietto ridotto a 8 euro; possibilità di fare biglietto combinato Mostra+visita 10 euro; bambini fino a 6 anni entrano gratis.

• Rolli in Zenéize

Alla scoperta di due dei più bei palazzi di Strada Nuova attraverso le spiegazioni storiche e artistiche in lingua genovese.

Sabato 18 maggio ore 10:40 e ore 17 Palazzo Tobia Pallavicino

Domenica 19 maggio ore 12 e ore 16:20: Palazzo Antonio Doria Spinola

Durata della visita: 30 minuti.

• Rolli in English

Exploring some of the most beautiful Palazzi dei Rolli through guided historical and artistic tours in English.

Saturday at 11.20 am and 4 pm, Palazzo Ambrogio Di Negro

Saturday at 12.20 am and 5 pm, Palazzo Doge Ferretto

Sunday at 10.30 am and 2.30 pm Villa Musso Piantelli

Sunday at 12 am and 4.40 pm Palazzo Lercari Parodi

30 minute visit

• Rolli en Français

À la découverte de deux des plus beaux édifices historiques de Gênes à travers des visites guidées historiques et artistiques en français.

Samedi à 14 h et 18 h, Palazzo Spinola Gambaro

Dimanche à 11 h et 15 h, Villa Sciallero Carbone

Visites de 30 minutes.

• Rolli en Español

Descubriendo dos de los edificios históricos más hermosos del centro histórico de Génova a través de visitas guiadas históricas y artísticas en español.

Sabado 18 de mayo h.15 y 18 Palazzo Doria Carcassi

Domingo 19 de mayo h.12.30 y 16.30 Palazzo Gio Battista Spinola Doria

Duración de la visita: 30 min.

• TOUR PER I ROLLI DAYS

Si rinnova l’appuntamento con i Rolli Days, un’occasione imperdibile per concedersi un viaggio emozionante tra gli splendori della Genova rinascimentale e barocca, alla scoperta dei Palazzi dei Rolli, le sontuose residenze create dall’aristocrazia genovese, dal 2006 Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Durante i Rolli Days, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio, è possibile prendere parte a percorsi guidati dedicati al centro storico e ai Palazzi dei Rolli. I tour si snodano lungo diversi itinerari, che conducono il visitatore alla scoperta del tessuto urbano ove hanno sede i Palazzi e dove prese vita la loro affascinante storia. Ogni percorso prevede l’ingresso e la visita a due Palazzi appartenenti al Sistema dei Rolli.

Il percorso guidato sarà condotto da guide professioniste abilitate. La divulgazione all’interno dei Palazzi inclusi nei tour sarà a cura di divulgatori scientifici.

Oltre all’ingresso ai Palazzi inseriti in ogni percorso, la visita prevede la narrazione guidata del contesto urbano circostante i Palazzi con particolare riferimento al Sistema dei Palazzi dei Rolli, alle chiese dei Palazzi dei Rolli e alle Botteghe Storiche. Durata del tour: circa 2 ore. Gruppi da 30 persone (29 pax + guida) + divulgatore

SABATO 18 MAGGIO

– Ore 10.00 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA);

Ore 10.20 ingresso a PALAZZO LERCARI PARODI (Via Garibaldi 3) (uscita dal palazzo ore 10.50);

Ore 11.20 ingresso a PALAZZO ANTONIO DORIA SPINOLA (Largo Eros Lanfranco 1) (uscita dal palazzo ore 11.50)

Ore 12.15 termine della visita

– Ore 11.00 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA);

Ore 11.20 ingresso a PALAZZO SPINOLA GAMBARO (Via Garibaldi 2) (uscita dal palazzo ore 11.50);

Ore 12.20 ingresso a PALAZZO AMBROGIO DI NEGRO (Via San Luca 2) (uscita dal palazzo ore 12.50)

Ore 13.15 termine della visita

– Ore 15.00 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA)

Ore 15.20 ingresso a PALAZZO ANTONIO DORIA SPINOLA (Largo Eros Lanfranco 1) (uscita dal palazzo ore 15.50);

Ore 16.40 ingresso a PALAZZO SPINOLA GAMBARO (Via Garibaldi 2) (uscita dal palazzo ore 17.10)

Ore 17.15 termine della visita

– Ore 15.30 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA/GB – con una guida e con due divulgatori, uno per lingua il gruppo deve essere comunque di 30 pax compresa la guida)

Ore 16.00 ingresso a PALAZZO LERCARI PARODI (Via Garibaldi 3) (uscita dal palazzo ore 16.30);

Ore 17.20 ingresso a PALAZZO DOGE FERRETTO (Piazza Ferretto 1) (uscita dal palazzo ore 17.50)

Ore 17.50 termine della visita

– Ore 16.30 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA)

Ore 17.00 ingresso a PALAZZO CENTURIONE PITTO (Piazza Fossatello 3) (uscita dalla chiesa ore 17.30);

Ore 18.20 ingresso a PALAZZO AMBROGIO DI NEGRO (Via San Luca 2) (uscita dal palazzo ore 18.50)

Ore 18.50 termine della visita

DOMENICA 19 MAGGIO 2024

– Ore 10.00 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA);

Ore 10.20 ingresso a PALAZZO SPINOLA GAMBARO (Via Garibaldi 2) (uscita dal palazzo ore 10.50);

Ore 11.20 ingresso a PALAZZO ANTONIO DORIA SPINOLA (Largo Eros Lanfranco 1) (uscita dal palazzo ore 11.50)

Ore 12.15 termine della visita

– Ore 11.00 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA);

Ore 11.20 ingresso a PALAZZO LERCARI PARODI (Via Garibaldi 3) (uscita dal palazzo ore 11.50);

Ore 12.20 ingresso a PALAZZO AMBROGIO DI NEGRO (Via San Luca 2) (uscita dal palazzo ore 12.50)

Ore 13.15 termine della visita

– Ore 15.00 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA)

Ore 15.20 ingresso a PALAZZO TOBIA PALLAVICINO (Via Garibaldi 4) (uscita dal palazzo ore 15.50);

Ore 16.40 ingresso a PALAZZO CENTURIONE PITTO (Via del Campo 1) (uscita dal palazzo ore 17.10)

Ore 17.15 termine della visita

– Ore 15.30 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA/GB – con una guida e con due divulgatori, uno per lingua il gruppo deve essere comunque di 30 pax compresa la guida)

Ore 16.00 ingresso a PALAZZO LERCARI PARODI (Via Garibaldi 3) (uscita dal palazzo ore 16.30);

Ore 17.00 ingresso a PALAZZO AMBROGIO DI NEGRO (Via San Luca 2) (uscita dal palazzo ore 17.30)

Ore 17.45 termine della visita

– Ore 16.30 partenza da IAT Garibaldi (TOUR ITA)

Ore 17.00 ingresso a PALAZZO CENTURIONE PITTO (Piazza Fossatello 3) (uscita dal palazzo ore 17.30);

Ore 18.20 ingresso a PALAZZO TOBIA PALLAVICINO (Via Garibaldi 4) (uscita dal palazzo ore 18.50)

Ore 18.50 termine della visita

• Genova dal mare alle alture

In occasione dei Rolli Days, sabato 18 e domenica 19 maggio, sarà inoltre possibile partecipare al tour guidato “Genova dal Mare alle Alture. Il tour parte alle ore 10 dal Green Hub – Ufficio IAT (di Informazioni ed Accoglienza Turistica) situato nel cuore dell’area Porto Antico, ovvero dal MARE, per scoprire, in compagnia di una guida abilitata, l’essenza di quel legame profondo che da sempre lega la Superba al mare.

Dal mare, dopo aver attraversato alcune delle aree più significative del centro storico, si sale a ridosso dei quartieri posti sulle ALTURE, utilizzando i celebri mezzi di risalita genovesi, sintesi perfetta della verticalità cittadina e della conseguente necessità di spostarsi in tempi rapidi dal mare ai monti. Dopo una visita all’Albergo dei Poveri, tra i più vasti e prestigiosi palazzi storici di Genova, custode di opere di altissimo pregio, il mare assume ancora il ruolo di protagonista assoluto, trasformandosi in una preziosa cornice, pronta ad esaltare la strepitosa bellezza dei Palazzi dei Rolli, le sontuose residenze costruite dalle aristocratiche famiglie genovesi, viste dall’alto di Spianata Castelletto-Belvedere Montaldo.

Per chi volesse ammirare i Palazzi dei Rolli da vicino, non resta che guadagnare l’ingresso degli ascensori (Ascensore Castelletto Levante oppure Ascensore Castelletto Ponente, entrambi gratuiti) e ridiscendere in una manciata di secondi verso le vie del centro storico. Il tour ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti.

– Date e lingue del Tour:

– SABATO 18 MAGGIO (TOUR IN ITALIANO E INGLESE CON GUIDA BILINGUE)- ore 10.00 Partenza IAT Porto Antico

– DOMENICA 19 MAGGIO (TOUR IN LINGUA ITALIANA) – ore 10.00 Partenza IAT Porto Antico

Tutti i tour (VISITE GUIDATE ROLLI DAYS + GENOVA DAL MARE ALLE ALTURE)

sono a pagamento: 14.00€ tariffa intero*.

A breve il link per la l’acquisto online. I percorsi saranno acquistabili anche presso gli uffici

IAT (di Informazione e Accoglienza Turistica) di Via Garibaldi 12r e presso lo IAT-Green

Hub situato in area Porto Antico.

*Gli acquirenti del tour Genova dal “Mare alle alture”, non residenti a Genova oppure non dotati di eventuali abbonamenti AMT, dovranno munirsi di biglietto da € 2,00 (validità 110 minuti) per utilizzo della funicolare Zecca-Righi e per Ascensore Castelletto previsto nel tour.

Nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, indette dall’ Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Genova organizza Mi prendo cura della mia città: tre giorni di apertura delle chiese del centro storico e degli istituti culturali, che in questi ultimi vent’anni anni hanno ricevuto i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica per attività culturali e di restauro.

Anche questa edizione dei Rolli Days è cofinanziata dal progetto DOGE – Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del bando Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e città creative UNESCO.

Tutte le info: https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/