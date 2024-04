Cultura, Rolli Days e Pontremoli Barocca: Genova e la città toscana unite nel segno di arte e cultura

Genova. Una collaborazione scientifico/culturale tra i Comuni di Genova e di Pontremoli per promuovere i rispettivi eventi culturali di punta: un’unione di intenti che vede le due città procedere di pari passo nella reciproca divulgazione dei Rolli Days (17-19 maggio) e di Pontremoli Barocca, eventi di grande portata scientifica e culturale che rappresentano l’identità storica dei due territori, dove arte e cultura sono i protagonisti assoluti.

L’appuntamento con Pontremoli Barocca è per domenica 7 aprile quando la città toscana, considerata una piccola capitale del Barocco, celebrerà il suo patrimonio artistico con la seconda edizione dell’apertura straordinaria delle chiese e dei palazzi, scrigni di capolavori artistici settecenteschi.

Dietro ai numerosi portoni che si affacciano sulla strada principale del borgo storico si nascondono soffitti affrescati, quadrature, dipinti e sculture e opere dalla spiccata teatralità realizzate tra la fine del XVII e la metà del XVIII secolo dai grandi artisti provenienti dalla pianura padana e dalla Toscana, dopo l’ingresso di Pontremoli nel Granducato di Toscana.

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Sigeric – Servizi per il Turismo, in sinergia con il Comune di Pontremoli e l’associazione “Farfalle in Cammino”.

Nella giornata di sabato 6 aprile saranno straordinariamente aperti altri importanti siti: biblioteca del Seminario Vescovile e chiesa di San Francesco, Palazzo Zucchi Castellini, Giardini di Villa Pavesi Negri di Scorano e Palazzo Petrucci. La prenotazione è obbligatoria.