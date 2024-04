Genova. Ancora instabilità diffusa su tutta la regione, con nuovi (rapidi) transiti di fronti prima di una breve e timida ripresa anticiclonica. Nella notte il maltempo ha causato frane e allagamenti, con qualche preoccupazione per i torrenti nell’entroterra. La giornata di Pasquetta non sarà l’ideale per le tradizionali scampagnate. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 1° aprile

Avvisi

Vento di scirocco forte durante le ore notturne con raffiche fino a burrasca davanti a Capo Noli e sui crinali esposti del settore centrale. Nel pomeriggio Libeccio fino a forte in particolare davanti all’Imperiese e al largo.

Cielo e Fenomeni

Dalle prime ore del mattino graduale miglioramento da ovest verso est con schiarite diffuse su Imperiese e Savonese; permarrà comunque instabilità sparsa soprattutto sul centro-levante, con precipitazioni sparse nell’interno. Segue una brevissima pausa prima di un nuovo peggioramento dal tardo pomeriggio, con precipitazioni sul settore centro-orientale anche a carattere di rovescio temporalesco, a causa del transito di aria fredda in quota.

Martedì 2 aprile

Avvisi

Libeccio forte al largo e davanti all’Imperiese.

Cielo e Fenomeni

Una rapida rimonta anticiclonica determina condizioni asciutte ma sempre con nuvole sparse a causa dalla risalita di aria umida nei bassi strati. Deboli rovesci in mattinata sull’estremo levante.

Venti

Libeccio forte al largo e davanti all’Imperiese. Moderati altrove, dai quadranti settentrionali sul centro della regione, a Libeccio sullo Spezzino.

Mari

Mosso ovunque, molto mosso al largo.

Temperature

Minime in calo, massime in aumento.

Mercoledì 3 aprile

Giornata instabile a causa del transito di un blando cavo d’onda che porta nuove precipitazioni sul centro e sul levante della regione. Moto ondoso in calo fino a mosso. Temperature stazionarie