Incidente in sopraelevata, motociclista grave in ospedale: traffico nel caos

Genova. Un motociclista di 63 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Galliera dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in sopraelevata.

L’uomo si è scontrato con una macchina mentre viaggiava sulla carreggiata direzione levante. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, e sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica insieme con la polizia locale.

Nello scontro il motociclista ha portato un trauma spinale e uno al bacino, ed è stato trasferito in codice rosso in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione levante, e alle 18 si registravano lunghe code in direzione ponente. Conseguenze anche sul traffico autostradale, con code tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Sampierdarena.

Restando sempre in autostrada, la situazione non migliora sulla A10. A causa di un incidente tra il bivio con l’A7 e Pegli, in direzione Ventimiglia, si sono formati 4 chilometri di coda. Code anche sulla A7 tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A12, e sulla A7 tra i caselli di Est e il bivio con la A7.