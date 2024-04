In Liguria inizio aprile con le temperature di giugno, ma l’estate anticipata non è più una rarità

Genova. Al momento la temperatura più alta dell’anno in Liguria è stata registrata ieri a Rocchetta Nervina, nell’entroterra imperiese, dove sono stati raggiunti 27,3 gradi. L’estate anticipata di inizio aprile, dopo aver coinvolto gran parte dell’Italia, lascerà spazio a piogge e temporali in questi due giorni prima di tornare più potente di prima nella seconda parte della settimana. Ma per ora non si tratta di temperature record: episodi del genere, imputabili al solito anticiclone africano ormai di casa in Europa, sono sempre meno rari, come dimostrano le ultime serie di dati raccolti da Arpal.

Negli ultimi vent’anni spiccano i valori registrati in questi stessi giorni nell’aprile 2011: il record appartiene a Loco Carchelli (Rovegno), ben 29,5 gradi il 9 aprile, seguito da Airole nell’Imperiese (29,4 gradi) e Monte Cappellino (Mignanego) con 28,8 gradi. Ieri la provincia di Genova ha toccato 26,2 gradi ad Alpe di Gorreto (cifra considerevole considerata l’altitudine di 915 metri) e 26,1 gradi a Davagna, mentre la stazione del centro funzionale Arpal alla Foce si è fermata 22,7 gradi.

Nella rete Limet fanno notizia i 7,1 gradi di minima al rifiugio La Terza, dove la media in questo periodo dovrebbe essere sottozero. Dal 2003 ad oggi sono state ben 99 le temperature massime superiori ai 26 gradi rilevate in Liguria e, a parte un paio di episodi nel 2008 ad Airole, sono tutti dal 2011 in poi, segno di una tendenza “nuova” ma ormai consolidata.

La climatologia ci dice infatti che la temperatura massima media per Genova nel mese di aprile dovrebbe essere tra 16,8 gradi (periodo 1971-2000 secondo la stazione dell’Aeronautica militare a Sestri Ponente) e 17 gradi (periodo 1961-1990 secondo la stazione meteo dell’Università). I valori di questi giorni appartengono alla normalità del mese di giugno. Non sono mancati tuttavia record puntuali ben distanti, come i 28,2 gradi rilevati a Sestri Ponente nell’aprile 1997 e i 28,7 gradi registrati in via Balbi nell’aprile 2018.

Il caldo estivo sta lasciando spazio ad aria molto più fresca a causa di una “breccia” nell’anticiclone. “Un’ondulazione atlantica si inserisce nel contesto Mediterraneo nella giornata di oggi, portando precipitazioni prevalentemente moderate in transito da ovest verso est, lasciando dietro di sé condizioni instabili che porteranno precipitazioni anche mercoledì”, spiega Luca Miscioscia di Limet. Si attendono dunque rovesci e qualche colpo di tuono con temperature in calo, in particolare dalla serata.

Da giovedì, però, è prevista una nuova rimonta dell’anticiclone che porterà nuovamente il termometri verso la tacca dei 30 gradi al Nord. Le brezze marine dovrebbero mitigare le temperature sulla riviera ligure, ma di certo non pregiudicheranno le condizioni per godersi la giornata al mare, sui monti o comunque all’aria aperta.