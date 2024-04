Cappa di smog su Genova, alta pressione e vento assente rendono l’aria “pesante”

Genova. Una striscia gialla, quasi tendente al marroncino, è facilmente visibile da diverse ore all’orizzonte, sul mare di Genova.

La cappa di smog, con il ruotare dei venti dai quadranti meridionali, questa mattina si è spinta maggiormente verso la città rendendo l’aria irrespirabile, soprattutto nei quartieri maggiormente soggetti a ricevere l’aria del porto.

La situazione va avanti da un paio di giorni ma questa mattina si è manifestata in maniera impressionante anche a livello di percezione olfattiva. Per chi apra le sue finestre verso il mare, a Genova, il rischio è di trovarsi di fronte a un’inequivocabile puzza di inquinamento.

Il problema è l’accumulo di scarichi delle navi in porto, fonte principale di polveri sottili e altre sostanze inquinanti su Genova, e in maniera minore dei mezzi a motore, e le condizioni meteo, con correnti blande associate ad alta pressione che impediscono agli scarichi di essere dissipati.

I livelli di pressione sono infatti a 1.018 hPa, i venti, mentre scriviamo, sono rilevati sui 3 km/h, praticamente nulli.

Per avere un’evidenza scientifica di quanto sta accadendo a Genova, si possono verificare i dati delle centraline di Arpal: esse mostrano valori piuttosto elevati di tutti gli inquinanti, sebbene sotto le soglie di rischio per la salute.

Salta all’occhio l’impennata del monossido di carbonio che ha quasi raggiunto i 4 milligrammi al metro cubo in corso Gastaldi.

Il biossido di azoto (inquinante per cui Genova ha più volte superato i limiti di legge) supera i 120 microgrammi al metro cubo in corso Gastaldi e i 110 μg/m³ in via Buozzi.

Numeri alti anche per quanto riguarda il benzene, rilevato a 12,99 μg/m³ dal mezzo mobile a San Martino.