Genoa, Gilardino ad Alassio la prossima settimana: piastrella dedicata sul muretto cittadino

Alassio. Tre anni dopo l’ultima volta con Davide Ballardini nel 2021, il Muretto di Alassio avrà una nuova firma rossoblù. Sarà infatti Alberto Gilardino, l’attuale tecnico del Genoa, a passare a trovare i genoani e sportivi ponentini.

Quest’anno una salvezza anticipata e senza patemi d’animo per il Grifone, con un grande affetto all’interno della tifoseria, senza dimenticare l’immediata promozione in Serie A dopo la retrocessione (l’ormai celebre “Only One Year”).

Mercoledì 24 aprile, ovvero il prossimo, la data dell’appuntamento alassino di Gilardino. L’orario sarà alle 16 con la presenza dell’amministrazione comunale.