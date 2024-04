Genoa club Grifoni in Banchi lancia il concorso ‘Genoa È’ per ragazzi da 6 a 20 anni

Genova. Il Genoa Club Grifoni In Banchi, lancia il concorso “Genoa È“. Questo concorso è nato per mostrare, tra i più giovani, lo spirito genoano. Il concorso è diviso in tre categorie: pulcini (da 6 a 10 anni), esordienti (da 11 a 14 anni) e primavera (da 15 a 20 anni).

Per partecipare basta raccontare cosa significa essere genoano attraverso foto, video, disegni, poesie, racconti o qualsiasi altra forma artistica.

La scadenza del concorso è la settimana del 26 maggio (ultima di campionato). I vincitori saranno scelti in base alla creatività, all’originalità, o alla capacità di trasmettere il vero spirito genoano.

I primi tre classificati potranno vincere: maglietta e sciarpa del club (primo classificato), maglietta del club (secondo classificato) e sciarpa del club (terzo classificato). Per tutti i partecipanti ci saranno stickers in regalo.

Le creazioni vanno inviate a grifoniinbanchi2023@gmail.com indicando nome, età e recapito telefonico. Gli allegati possono avere una dimensione massima di 20 Mb. Va inserita nel corpo dell’e-mail una breve descrizione dell’opera e del motivo per cui si pensa che rappresenti il vero spirito genoano.